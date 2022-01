PSG: Messi a reçu un maillot dédicacé par le pape François

Quelques semaines après avoir reçu un maillot dédicacé de Lionel Messi, le pape François a envoyé à son tour une tunique au septuple Ballon d'Or.

Echange de "tuniques" entre compatriotes: la star argentine du PSG Lionel Messi a reçu un maillot dédicacé par le pape François après lui avoir lui-même offert le sien, a annoncé lundi l'association sportive du Vatican. L'attaquant parisien a reçu dimanche le maillot des mains de Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon et délégué pour le Saint Siège des Jeux lympiques de Paris 2024, a annoncé dans un communiqué l'Athletica Vaticana.

Echange de maillots

"Homme de foi, Messi m'a confié combien cette démarche était importante pour lui. Nous avons prié ensemble", a tweeté Mgr Gobilliard avec une photo aux cotés de la star argentine tenant le maillot jaune dans les mains, et une autre aux côtés du Brésilien Neymar. "L'échange de maillots entre le pape et la star argentine est désormais complet", ajoute l'Athletica Vaticana: en octobre, le Premier ministre Jean Castex avait remis à François le maillot dédicacé de Messi, floqué du numéro 30, aux couleurs du Paris Saint-Germain.



Le pontife argentin, grand amateur de ballon rond (il est supporteur depuis son enfance du club de Buenos Aires de San Lorenzo) l'avait remercié et félicité pour sa "simplicité". Messi et Jorge Bergoglio, élu pape en mars 2013, s'étaient rencontrés en août de la même année au Vatican.