France-Argentine: "Des gagnants inélégants", Oudéa-Castéra condamne les multiples provocations argentines

Interrogée sur RTL ce vendredi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a vivement critiqué l'attitude des Argentins à l'encontre des Français depuis leur victoire en Coupe du monde dimanche, pointant du doigt surtout Emiliano Martinez et les attaques racistes.

Emiliano Martinez ne s'arrête plus. Honoré ce jeudi à Mar del Plata, sa ville natale, le gardien des champions du monde argentins a cette fois été provocateur en abordant la séance de tirs au but et notamment le loupé d'Aurélien Tchouaméni: "Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s’est ch…dessus."

Depuis la victoire de l'Argentine dimanche face à la France, le portier a surtout pris en grippe Kylian Mbappé, à l'image de ses supporters. Invitée de RTL ce vendredi, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra souhaite dex explications de la Fédération argentine, ce que Noël Le Graët a demandé en adressant un courrier à son homologue Claudio Tapia. "Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi à la suite de cette victoire n'est pas digne du match qu'on a vu. Ce sont des propos déplacés", a lancé 'AOC' après la dernière sortie de Martinez.

"C'est juste vulgaire et déplacé"

Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs de l'équipe de France ont été la cible d'insultes racistes. Lors des festivités à Buenos Aires, Emiliano Martinez avait lui brandi une poupée à l'effigie de Mbappé. "J'ai tout de suite réagi dès qu'il y a eu, dans les chants des supporters argentins, des attaques de nature racistes contre certains de nos joueurs comme Coman. Il y a eu encore des moqueries déplacées, là contre Tchouaméni (de la part de Martinez, NDLR), c'est juste vulgaire et déplacé, vraiment pas bien à la hauteur de l'enjeu, a poursuivi Oudéa-Castéra. Ce sont des gagnants inélégants."

Face aux multiples insultes racistes, la FFF a annoncé qu'elle portait plainte. "On est droit dans nos bottes. Il y a des moqueries déplacées et des actes racistes inacceptables. Je suis contente que Le Graët ait porté plainte et prenne cette démarche avec son homologue", a lancé la membre du gouvernement.

Présente au Qatar lors de la finale, Amélie Oudéa-Castéra se trouvait dans l'avion des Bleus pour leur retour à Paris ce lundi. "Emiliano Martinez n'est pas en train de se distinguer, c'est assez pathétique. J'ai pu parler avec Kylian Mbappé dans l'avion et il a du recul par rapport à ça. La meilleure des réponses à apporter, c'est de retourner sur le terrain et de faire parler la poudre", a estimé la ministre des Sports.