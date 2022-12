Argentine: Messi très ému lorsqu’une journaliste lui rend un hommage appuyé en interview

Juste après la qualification de l’Albiceleste pour la finale de la Coupe du monde 2022, une journaliste argentine a eu des mots forts à destination de Lionel Messi. Et le septuple Ballon d’or a été très touché par ce vibrant hommage.

Depuis le début de sa longue carrière, Lionel Messi est habitué à recevoir des louanges. Mais celles d’une journaliste argentine, ce mardi soir juste après la qualification de l’Albiceleste pour la finale de la Coupe du monde 2022, l’ont visiblement particulièrement touché.

A l’issue de la victoire des Argentins contre la Croatie en demi-finale du Mondial qatari (3-0), la journaliste, Sofia Martinez, a terminé son interview d’après-match en rendant un vibrant hommage au septuple Ballon d’or, encore étincelant mardi soir contre les coéquipiers de Luka Modric avec un but et une passe décisive.

"Vous avez laissé votre marque dans la vie de tout le monde et, pour moi, c'est au-delà de gagner une Coupe du monde"

"La dernière chose que je veux vous dire n'est pas une question. Je veux juste vous dire que, peu importe les résultats, il y a quelque chose que personne ne peut vous enlever: c'est le fait que vous avez trouvé un écho auprès des Argentins, chacun d'entre eux, a confié l’intervieweuse argentine. Vraiment, vous avez laissé votre marque dans la vie de tout le monde et pour moi, c'est au-delà de gagner une Coupe du monde."

En face d’elle, Messi l’écoute attentivement et semble très touché par ces propos. L’attaquant du Paris Saint-Germain, captivé par le discours de la journaliste, regarde cette dernière avec un air profondément reconnaissant, ce qui donne une séquence particulièrement touchante.

Dimanche, en finale contre le vainqueur de la demi-finale entre la France et le Maroc, Messi jouera par ailleurs le dernier match de Coupe du monde de sa carrière. "Je suis très heureux de pouvoir parvenir à nouveau à ce stade de la compétition, de terminer mon parcours en Coupe du monde en disputant mon dernier match en finale, a-t-il confié au quotidien Olé. Oui, il s'agira sûrement de mon dernier match dans un Mondial. Il reste de nombreuses années avant le prochain et je ne pense pas que cela sera encore possible. Et finir comme cela, c'est le mieux."