Argentine-Croatie: les premiers mots de Messi après la qualification pour la finale

Lionel Messi a partagé son émotion après la qualification de l'Argentine contre la Croatie (3-0) pour la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

À 35 ans, Lionel Messi est une nouvelle fois à une victoire du Graal. "Il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. C'est très émouvant", a réagi l'Argentin, ce mardi après la victoire de son équipe 3-0 contre la Croatie en demi-finale du Mondial 2022 au Qatar. "Voir tous ces gens, cette famille, depuis le début du Mondial... Ce que nous avons vécu est incroyable, a-t-il ajouté en interview d'après-match. Maintenant, nous abordons le dernier match, c'est ce que nous voulions".

"Cela fait un moment que je profite de tout ça, de ce Mondial, même si nous avons commencé en perdant, nous avions confiance dans le fait que ce groupe allait aller de l'avant, a repris Messi. Nous avons demandé aux gens de nous faire confiance parce que nous savons ce que nous valons. Ce groupe est incroyable, nous l'avons fait, nous l'avons fait, nous allons jouer une nouvelle finale..."

Relancé sur l'importance de sa famille, la "Pulga" a déclaré: "Elle est tout pour moi, elle m'accompagne toujours, nous avons passé des bons et des mauvais moments et aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire, donc il faut en profiter avec eux et avec tous les gens qui sont en Argentine".

"Ce groupe est très intelligent"

En conférence de presse, car élu homme du match, Lionel Messi a ensuite insisté sur les qualités mentales de ses coéquipiers: "Ce groupe est très intelligent, il sait lire les moments de chaque match. Comme l'a dit Scaloni, ils savent souffrir quand ils doivent souffrir et avoir le ballon quand ils doivent l'avoir. Nous avons un très bon staff, qui ne laisse rien au hasard. La lecture qu'ils font de chaque match se vérifie ensuite. Nous ne nous sommes pas désespérés lorsque nous avons dû courir d'un côté à l'autre, nous savions que la possession du ballon était leur point fort".