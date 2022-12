Coupe du monde 2022: l'Argentine écrase la Croatie et se qualifie pour la finale, Messi à une victoire du Graal

L’Argentine a tranquillement dominé la Croatie (3-0) ce mardi lors de la première demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lionel Messi et Julian Alvarez, auteur d'un doublé, ont marqué les trois buts de la rencontre où les coéquipiers de Luka Modric ont semblé trop limités pour espérer mieux.

Quand Lionel Messi veut, Lionel Messi prend. Et en cette fin d'année 2022, l'attaquant de 35 ans a fait de la Coupe du monde son principal objectif. En mission pendant le Mondial disputé au Qatar, "La Pulga" a grandement contribué ce mardi à la victoire de l'Argentine contre la Croatie (3-0) en demi-finale du tournoi.

Huit ans après la finale perdue contre l'Allemagne en 2014, Lionel Messi aura une nouvelle chance de remporter ce trophée qui lui manque tant. Ce sera dimanche à 16h contre le vainqueur de l'autre duel entre la France et le Maroc.

>> Argentine-Croatie (3-0)

Un messi triplement record en première période

Etincelant depuis le début de la Coupe du monde, Lionel Messi s'est offert trois records lors de cet affrontement face aux Vatreni. Désormais joueur le plus capé de l'histoire de la compétition avec 25 apparitions, à égalité avec Lothar Matthaus qu'il battra lors de la finale, l'attaquant est aussi devenu le meilleur buteur de l'Albiceleste dans le tournoi.

Profitant du penalty obtenu par Julian Alvarez sur une faute de Dominik Livakovic, l'idole sud-américaine a marqué son onzième but en cinq participations au Mondial (1-0, 34e). En lançant parfaitement sa sélection vers la finale, Lionel Messi est aussi devenu le premier joueur argentin à marquer lors de trois matchs à élimination directe consécutifs lors d'une même édition de la Coupe du monde.

Alvarez au diapason de Messi avec un doublé

Remplaçant au début du séjour au Qatar, Julian Alvarez a rapidement devancé Lautaro Martinez dans la hiérarchie des attaquants argentins. Encore aligné avec Lionel Messi face à la Croatie, le buteur de Manchester City a confirmé son excellente forme du moment. Après le penalty transformé par son illustre partenaire, le joueur de 22 ans s'est lancé dans un joli rush.

Parti depuis le centre du terrain, Julian Alvarez a sprinté tout droit. Et au bout de sa course effrénée, et chanceuse avec deux contres favorables, l'attaquant a inscrit son troisième but du Mondial 2022 à quelques minutes de la mi-temps (2-0, 39e).

Totalement libéré au retour des vestiaires, Julian Alvarez s'est même offert un doublé après la pause. Au terme d'un numéro fantastique de Lionel Messi, Josko Gvardiol doit encore avoir le tourni tant l'Argentin lui a mis la misère, le buteur de Manchester City a tranquillement signé son premier doublé en Coupe du monde, le tout à même pas 23 ans et avec seulement 19 matchs en équipe nationale.

La der' de Modric en petite finale?

A l'image de son maître à joeur Luka Modric, la Croatie a déçu lors de cette demi-finale. Tant vanté ces derniers, le milieu des Vatreni composé de Modric, Brozovic et Kovacic n'a pas fait le poids face aux infatigables relayeurs argentins. A noter les grosses performances de Rodrigo De Paul ou d'Alexis MacAllister dans l'entrejeu.

Finaliste malheureux en Russie face à la France, Luka Modric ne sera donc pas champion du monde. Mais peut-être que le Ballon d'or 2018 s'offrira une dernière sortie au Mondial à l'occasion de la petite finale, samedi contre le vaincu de France-Maroc. Lionel Messi, lui, tentera d'offrir un premier titre Mondial à l'Argentine après 36 ans d'attente.

Un bel hommage à la légende Diego Maradona qu'il essaiera d'imiter en s'installant tout en haut de la planète foot. Comme 'El Pibe de Oro' en 1986, Lionel Messi a pris les choses en main pour amener l'Albiceleste en finale d'une Coupe du monde. Encore une marche à franchir, et il égalera l'idole de tout un pays.