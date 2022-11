Argentine-Mexique: malgré la pression, Scaloni ne veut "pas changer la façon de jouer" de l'Albiceleste

Après la défaite (2-1) face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine doit réagir à la Coupe du monde. Présent devant la presse à la veille du match décisif face au Mexique (samedi, 20h), Lionel Scaloni a assuré que son équipe jouerait de la même façon, et que Lionel Messi allait bien.

Pas de changement en vue face au Mexique pour l'Agentine. Malgré la débâcle contre l'Arabie saoudite (1-2) lors du premier match, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni promet que son équipe ne changera pas sa façon de jouer.

"La façon de jouer de l'équipe sera similaire. On ne va pas changer notre façon de jouer à cause de ce qui s'est passé mardi, il faut tourner la page comme on l'a fait et penser qu'on va gagner et rien d'autre, on compte jouer de la même façon", a t-il déclaré en conférence de presse. Après avoir ouvert le score et s'être vu refuser plusieurs buts pour des positions de hors-jeu, l'Argentine avait totalement déjoué en seconde période jusqu'à se faire rejoindre au score et même dépasser.

"Concernant les changements, nous évaluons des alternatives à notre jeu mais pas à notre façon de jouer. Il est possible que nous fassions quelques variations mais nous déciderons lors du dernier entraînement", a t-il ajouté.

Des nouvelles rassurantes pour Lionel Messi

Bien que le Mexique n'est pas parvenu à s'imposer face à la Pologne lors du premier match (0-0), Lionel Scaloni se méfie de cette équipe: "Le Mexique est une très bonne équipe, avec une idée précise du jeu. C'est une équipe offensive avec un super entraîneur", a t-il assuré.

Alors que l'inquiétude grandissait ces dernières heures concernant Lionel Messi, qui a manqué plusieurs entraînements collectifs, Lionel Scaloni s'est voulu rassurant. "Leo va bien et plus que jamais nous avons besoin de tout le monde. Nous n'avons aucun doute, au niveau physique et moral, Leo va bien. Il n'y a pas de problème. Comme tous ses coéquipiers, ils savent que les cartes sont sur la table et qu'il continue de dépendre de nous". L'Argentine jouera sa survie samedi contre le Mexique. Une défaite éliminera les hommes de Lionel Scaloni.