Belgique: "Il y a de meilleures équipes que nous ", estime Hazard avant la Coupe du monde

Eden Hazard, ailier de la Belgique, ne cite pas sa sélection comme la favorite pour le titre mondial même s’il estime que les Diables Rouges ont progressé depuis leur échec en demi-finales en 2018.

S’il s’exprime rarement dans la presse, Eden Hazard (31 ans, 122 sélections, 33 buts) le fait souvent avec franchise. Le joueur du Real Madrid s’est confié pour la première fois à un média espagnol, Marca, depuis sa signature chez les Merengues en 2019 en provenance de Chelsea. Il y fait part de ses blessures en cascade, assume des reprises de saison en surpoids et s’excuse auprès des supporters de ne jamais avoir pu montrer son côté décisif qui avait convaincu le Real d’investir plus de 100 millions d’euros sur lui. Il s’est aussi exprimé sur les chances de la Belgique lors de la Coupe du monde et estime que les Diables Rouges ne figurent pas parmi les favoris pour le titre.

"Le Brésil, bien sûr. La France, l’Argentine..."

"C'est une bonne équipe, avec de bons joueurs, remarque l’ancien Lillois. On a plus d'expérience qu'en Coupe du Monde en Russie, mais je ne joue pas, Lukaku a eu des blessures... On a des doutes, mais pas à l'intérieur. Je pense qu'il y a de meilleures équipes que nous." Lesquelles? "Le Brésil, bien sûr. La France, l’Argentine...", énumère-t-il avant d’être interrogé sur l’Espagne, sa terre d’adoption.

"Ils sont bons, reconnait-il. Il y a beaucoup de joueurs qui savent jouer au football et c'est un pays dont on sait qu'il y a toujours de la qualité, avec un bon entraîneur (Luis Enrique, ndlr). J'ai aussi des amis dans l'équipe, donc je dois dire ceci [Rires]. Ils sont bons, bien sûr."

En 2018, la Belgique s’était inclinée en demi-finale de la compétition face à la France (1-0), futur vainqueur. Ce Mondial au Qatar est, pour beaucoup, l’une des dernières occasions de la génération dorée belge de remporter un titre en commun. Interrogé sur sa préférence entre décrocher une Coupe du monde ou une 15e Ligue des champions avec le Real, Hazard l’a joué diplomate avec ses deux équipes.

"La 15e (Ligue des champions) comme la 14e (remportée en 2022), non, parce que lors de la 14e, je n'ai pas beaucoup joué, confie-t-il. La 15e en jouant comme Benzema l'année dernière, bien sûr. Mais la Coupe du monde, c'est aussi... Si je dis la Coupe du monde, les madrilènes vont dire 'Bah...'; Et si je dis la 15e, les gens en Belgique diront que je suis fou. Alors... [Rires] 'joker', les deux."