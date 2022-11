Équipe de France: Benzema et Varane à l'entraînement avec le reste du groupe à trois jours de l'Australie

Longtemps dans le flou, Karim Benzema et Raphaël Varane ont participé samedi à l'entraînement collectif et à la mise en place pour la première fois depuis le début du rassemblement. Les Bleus affronteront l'Australie mardi (20h) pour leur entrée en lice à la Coupe du monde au Qatar.

Le staff des Bleus voit poindre une éclaircie à l’horizon. La nouvelle qui vient de tomber devrait dissiper le flou qui entourait il y a encore quelques heures la situation de Karim Benzema et de Raphaël Varane, deux des tauliers espérés pour les grands débuts de l’équipe de France à la Coupe du monde. Les Bleus, qui s'entraînent actuellement sur la pelouse du stade Jassim bin Hamad, se sont rassemblés à 17h au grand complet, pour le plus grand bonheur de leur sélectionneur, Didier Deschamps.

Les trois gardiens se sont échauffés de leur côté, alors que les 23 joueurs, Raphaël Varane et Karim Benzema compris, ont participé à l’entraînement collectif, notamment à un atelier constitué de passes et de changement de rythme lors des quinze premières minutes qui étaient ouvertes à la presse, ainsi qu’à la mise en place tactique.

Quel onze mardi ?

Si les deux hommes devront monter en puissance au fil des séances pour prétendre à une place dans le onze de départ contre l’Australie, leur retour est une excellente nouvelle. Gêné à une cuisse depuis plusieurs semaines, Benzema, à l’exception d’une petite demi-heure contre le Celtic Glasgow en Ligue des champions, s’est tenu éloigné des terrains pendant plus d’un mois et n’avait pas encore disputé le moindre entraînement collectif depuis le début du rassemblement, lundi dernier. En son absence, le staff des Bleus a travaillé une autre animation offensive dans la semaine, avec Olivier Giroud devant, Kylian Mbappé à gauche et Ousmane Dembélé à droite, les trois hommes disposés dans un 4-3-3. Le grand retour à l’entraînement de Benzema est-il de nature à rebattre les cartes en vue du premier match mardi ?

En défense, Varane (87 sélections) demeure le patron de l’arrière-garde française, et dispose d’une expérience du très haut niveau que les autres prétendants à une place au sein de la charnière n’ont pas, à l’exception peut-être de Lucas Hernandez (32 sélection), champion du monde en 2018. Et encore, plus de 50 sélections séparent leurs vécus respectifs sous le maillot siglé du coq. De toute façon, Deschamps voit davantage le Munichois au poste d’arrière gauche. Reste donc Varane. Blessé à une cuisse avec Manchester United le mois dernier, le joueur de 29 ans, s’il est en état de jouer, devrait être aligné au sein de la défense à quatre. S’il est rétabli à temps comme l’espère le staff des Bleus, il pourrait être associé à un autre Munichois, Dayot Upamecano. L’équipe de France effectuera son entrée en lice mardi à 20h contre l’Australie.