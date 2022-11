Belgique-Maroc: des incidents à Bruxelles en marge de la victoire des Lions de l’Atlas

La victoire du Maroc face à la Belgique, ce dimanche à la Coupe du monde 2022 (2-0), a donné lieu à des débordements à Bruxelles. Des centaines de supporters des Lions de l’Atlas ont investi le centre-ville de la capitale belge durant la rencontre. Et des incidents ont éclaté avec les forces de l’ordre.

Des gens encagoulés, du mobilier urbain abîmé, des voitures renversées et des trottinettes en flammes. Le centre-ville de Bruxelles a été le théâtre de débordements en marge de la victoire du Maroc face à la Belgique, ce dimanche à la Coupe du monde 2022 (2-0). Des centaines de supporters des Lions de l’Atlas ont investi les rues de la capitale belge pour encourager les coéquipiers d’Achraf Hakimi, auteurs d’un succès historique au Qatar.

Mais ces rassemblements ont débouché sur des incidents avec les forces de l’ordre, qui se sont déployées autour du boulevard du Midi, avant de faire usage de canons à eaux et de gaz lacrymogène. Les esprits se sont échauffés lorsque l’arbitre a annulé le premier but d’Hakim Ziyech sur coup-franc (pour une position de hors-jeu). Et la tension est montée d’un cran en seconde période. La circulation a été fermée peu avant 16h dans le secteur, tout comme plusieurs stations de métro. Des lignes de tramway ont également été interrompues.

La condamnation du bourgmestre de Bruxelles

De nombreuses vidéos circulant sur les réseaux montrent des scènes de grande tension. Sur l’une d’elles, des jeunes s’en prennent à une voiture aux abords de la place Anneessens, le long du boulevard Lemonnier. Un journaliste aurait été blessé au visage par des feux d’artifice durant les débordements.

"Je condamne avec la plus grande fermeté les incidents de cet après-midi, a réagi sur Twitter Philippe Close, le bourgmestre de Bruxelles. La police engage tous ses moyens pour maintenir l'ordre public. J'ai donné ordre à la police de procéder à des arrestations administratives des fauteurs de troubles."