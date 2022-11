Belgique-Maroc: pourquoi Bono a déclaré forfait juste après les hymnes

Yassine "Bono" Bounou n'a pas débuté dimanche le match de Coupe du monde entre la Belgique et le Maroc (victoire 2-0 des Marocains). Le portier des Lions de l'Atlas était pourtant annoncé titulaire et présent sur la pelouse au moment des hymnes.

C'est une situation assez inhabituelle. Ce dimanche, à l'occasion d'un match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde entre la Belgique et le Maroc (0-2), le gardien des Lions de l'Atlas Yassine Bounou - ou Bono - a été remplacé... après les hymnes. Le portier, annoncé titulaire sur la feuille de match, n'était en effet plus au coup d'envoi dans les buts belges, où l'on pouvait voir à sa place Monir "Munir" El Kajoui.

>>> Revivez Belgique-Maroc

Des maux de ventre et des vertiges

Consultant pour BeIN Sports et homme aux 66 sélections avec le Maroc, Mehdi Benatia a indiqué que Bono avait été pris de vertiges. As a avancé de son côté qu'il souffrait de problèmes gastro-intestinaux. Mais le sélectionneur marocain, interrogé après la belle victoire des Lions, a donné une autre version.

"Il a pris un coup contre la Croatie, il était incertain, a glissé Walid Regragui au micro de beIN Sports. On a essayé jusqu'au dernier moment, mais après l'échauffement, juste avant le match, il ne s'est pas bien senti et il a eu l'honnêteté de laisser sa place à quelqu'un d'autre. Si on rentre dans mon équipe il faut être à 100%, et Yassine l'a bien compris. Il a laissé sa place à Munir qui a fait un super match aujourd'hui."