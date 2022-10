Belgique: Martinez se demande si Hazard "peut encore jouer 90 minutes", avant la Coupe du monde

Dans un entretien accordé à la RTBF, Roberto Martinez a fait le point sur la situation d’Eden Hazard en équipe de Belgique. A un mois et demi de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le capitaine des Diables Rouges manque de rythme et de temps de jeu avec le Real Madrid. De quoi inquiéter son sélectionneur.

Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, a estimé dans un entretien accordé ce lundi à la RTBF "qu'il faut désormais se demander si Eden Hazard peut encore jouer 90 minutes, ou sept matches dans un laps de temps très court", à un mois et demi du début de la Coupe du monde 2022. En manque de temps de jeu au Real Madrid (il n'a été utilisé qu'à trois reprises depuis le début de saison en Liga), le capitaine des Diables Rouges (122 sélections, 33 buts) fait l'objet de nombreux débats en Belgique, avant le Mondial au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre).



Avec la Belgique, Hazard a été aligné environ 60 minutes à deux reprises la semaine passée en Ligue des nations, apparaissant en manque de rythme face au pays de Galles (2-1) et aux Pays-Bas (0-1).

Martinez espère et note toutefois que "sa situation peut énormément évoluer au cours des cinq prochaines semaines". "Eden n'a plus enchaîné les matches depuis très longtemps, et cela a des conséquences. On fera le point sur sa situation à l'approche de la Coupe du monde. On verra quel rôle on pourra lui confier. Mais je ne le vois pas comme un joker. (...) C'est un joueur qui doit prendre le rythme du match en main, dès le début de la rencontre."

"L’un des meilleurs du monde"

L'entraîneur espagnol assure en outre qu'Hazard "est toujours un joueur très important pour l'équipe nationale, c'est sûr à 100%. Son expérience, son influence sur les adversaires, sa capacité à éliminer un homme, à créer le danger... Dans ce profil, il est selon moi l'un des meilleurs du monde. Toujours à l'heure actuelle."



Martinez est par ailleurs revenu sur une polémique née après qu'Hazard a été vu en boîte de nuit à Bruxelles, deux jours avant le match aux Pays-Bas le 25 septembre dernier. "Il avait l'autorisation de passer du temps en famille ou avec ses amis. Il y a une histoire très claire derrière cela, mais je ne vais pas en parler en public, ce sera géré en interne. Je n'aimerais pas que cela se répète, mais il y a une histoire derrière cela." La Belgique disputera la Coupe du monde 2022 au sein du groupe F, où elle affrontera le Canada (23 novembre), le Maroc (27 novembre) et la Croatie (1er décembre).