Ligue des nations: c'est confirmé, Thierry Henry coachera bien la Belgique face aux Pays-Bas

Thierry Henry remplacera le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez, suspendu, lors du déplacement des Diables Rouges aux Pays-Bas dimanche à Amsterdam en Ligue des nations, a annoncé vendredi la fédération belge (RBFA).

Thierry Henry va bien connaître sa première en sélection. Comme le carton rouge de Roberto Martinez l'avait laissé entendre, l'ancien international français remplacera le sélectionneur de la Belgique, suspendu, ce dimanche pour le déplacement à Amsterdam en Ligue des nations.

Le sélectionneur espagnol a été exclu jeudi face au pays de Galles (2-1) pour avoir tardé à rendre le ballon à un joueur gallois en fin de match. La RBFA ayant renoncé à faire appel, il est automatiquement suspendu pour le prochain match conformément au règlement de l'UEFA.

La Belgique devra cartonner pour voir le Final Four

Martinez sera donc en tribune pour la "finale" du groupe 4 de la Ligue des nations, à charge pour Thierry Henry, son premier adjoint, de coacher les Diables rouges depuis le banc de touche où il sera assisté par deux autres adjoints, Anthony Barry et Thomas Vermaelen.



Les Diables Rouges devront s'imposer par trois buts d'écart dimanche face aux Pays-Bas pour terminer en tête de leur groupe et se qualifier pour le Final Four au détriment de leur adversaire de dimanche. La mission s'annonce donc relevée pour le coach éphémère de la Belgique.