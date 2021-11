Bosnie: l’entourage de Pjanic donne sa version sur les photos du "scandale" avec alcool et chicha

Miralem Pjanic n’a pas participé à la défaite de la Bosnie-Herzégovine contre l’Ukraine, mardi, en éliminatoires du Mondial 2022 (0-2). La presse locale explique que le milieu de terrain de 31 ans a été écarté de la sélection après avoir été photographié en train de boire et fumer la chicha, à la veille d’un match décisif. Une version que dément son entourage.

Une absence particulièrement remarquée. Miralem Pjanic n’a pas pris part à la défaite de la Bosnie-Herzégovine face à l’Ukraine, mardi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (0-2). Selon la presse locale, le milieu de terrain a été écarté de la sélection avant la rencontre. En cause? Des photos le montrant en train de boire et fumer la chicha dans un bar avec des amis, à la veille d’un rendez-vous décisif face à la Finlande, samedi dernier. Un match perdu par les Bosniens (1-3) alors qu’ils avaient encore une chance d’accrocher une place en barrages. Pjanic s’est d’ailleurs fait huer par le public durant cette rencontre.

De quoi pousser Ivaylo Petev, son sélectionneur, à l’écarter du groupe. La Fédération bosnienne a même publié un communiqué pour annoncer la nouvelle en condamnant "un comportement inapproprié", tout en soulignant le dévouement de Pjanic sous le maillot national (103 sélections, 15 buts). Mais le texte a rapidement été supprimé du site officiel. De quoi jeter un certain flou sur cette affaire. D’autant que l’entourage du joueur de 31 ans dément une mise à l’écart.

Les photos dateraient de plusieurs années

Des proches du milieu de terrain de Besiktas ont expliqué à AS qu’il s’est mis d’accord avec Petev pour rentrer plus tôt en Turquie, alors que la Bosnie n’avait plus rien à espérer dans ces éliminatoires. Concernant les photos compromettantes, les proches de Pjanic assurent qu’elles ont été prises il y a plusieurs années, comme en témoigneraient le survêtement que porte l’ancien Lyonnais dessus.

Lors de sa dernière conférence de presse, Petev a évoqué le départ de sa star: "C'est ma décision, nous avons parlé et c'est tout. Je ne peux pas tout révéler, même si je sais que vous avez beaucoup de questions. Je l'apprécie en tant qu'homme et en tant que joueur, c'était un accord entre nous." En attendant d’y voir plus clair, Pjanic est de retour à Besiktas, où il est prêté cette saison par le FC Barcelone. Lors de ses 8 premières apparitions, il a délivré 4 passes décisives avec le club stambouliote. De quoi encourager ses dirigeants à le recruter définitivement l’été prochain, si leurs finances le permettent.