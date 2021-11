Coupe du monde (qualifs): alcool, chicha... pourquoi Pjanic a été écarté par la Bosnie

Accusé d'être sorti faire la fête avec des amis à la veille d'un match crucial contre la Finlande (1-3), le Bosnien Miralem Pjanic a mis son sélectionneur dans l'embarras, obligeant ce dernier à l'écarter du groupe face à l'Ukraine (0-2).

Miralem Pjanic et la Bosnie, ça sent la fin. L’ancien milieu de terrain de la Roma et de la Juve, aujourd’hui à Besiktas, a été écarté de la sélection qui jouait, contre l’Ukraine, ce mardi, son dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une compétition à laquelle les Bosniens ne participeront pas, au terme d’une campagne de qualifications catastrophique. Celle-ci pourrait coûter sa tête au sélectionneur, Ivaylo Petev.

Hué par ses supporters

Miralem Pjanic a lui perdu sa place dans le groupe après que des photos l’ont montré buvant et fumant du narguilé dans un bar avec des amis, le tout à la veille du match face à la Finlande, crucial pour accrocher une place de barragiste. Une rencontre qui a vu la Bosnie s’incliner 3-1 à domicile et abandonner tout espoir de décrocher le précieux sésame pour le prochain Mondial. La diffusion de ces photos compromettantes a jeté de l’huile sur le feu, et Pjanic a été hué par ses propres supporters contre la Finlande, poussant son sélectionneur à prendre une décision radicale: se priver de lui contre l’Ukraine, comme rapporté par des médias locaux.

Après la défaite 2-0 contre l'Ukraine, le sélectionneur de l'équipe nationale de Bosnie, Ivaylo Petev a confirmé qu'il avait décidé que Miralem Pjanić ne jouerait pas le match: "C'est ma décision, nous avons parlé et c'est tout. Je ne peux pas tout révéler, même si je sais que vous avez beaucoup de questions. Je l'apprécie en tant qu'homme et en tant que joueur, c'était un accord entre nous", a déclaré Petev.

Selon ce qui circule sur la toile en provenance de Bosnie, le joueur aurait pris la décision de mettre fin à sa carrière internationale. Reste à savoir si ces rumeurs sont fondées, mais la situation est plus que délicate.