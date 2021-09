Brésil-Argentine: la FIFA réagit à la mascarade et promet une décision "en temps voulu"

Regrettant la tournure des événements ayant conduit à l'arrêt du match entre le Brésil et l'Argentine dimanche, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, la FIFA a promis d'investiguer et de rendre une décision prochainement.

Au lendemain de l'arrêt du match entre le Brésil et l'Argentine, comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2022, par les autorités sanitaires brésiliennes, la Fifa est sortie de son silence pour déplorer cette situation et annoncer une décision prochaine: "La FIFA regrette les scènes précédant la suspension du match entre le Brésil et l'Argentine pour les qualifications CONMEBOL de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, qui ont empêché des millions de fans de profiter d'un match entre deux des plus importantes nations de football du monde. Les premiers rapports des officiels de match ont été envoyés à la FIFA. Ces informations seront analysées par les organes disciplinaires compétents et une décision sera prise en temps voulu."

Le président de l'AFA nie tout mensonge

Les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar, qui évoluent tous deux sous le maillot du Paris Saint-Germain en club désormais, ont tourné court. Le coup d’envoi avait été donné depuis à peine cinq minutes quand la scène surréaliste s’est produite: des représentants de l'agence sanitaire Anvisa et de la police fédérale sont entrés sur le terrain pour mettre fin à la rencontre, dans la confusion la plus totale. Les Argentins ont tenté de parlementer, mais ont fini par regagner le vestiaire, où ils sont restés pendant plus de trois heures, avant de finalement quitter le stade, une heure après la délégation brésilienne.

Quelques heures avant le coup d'envoi, l'Anvisa avait pourtant annoncé dans un communiqué avoir recommandé aux autorités locales de l'Etat de Sao Paulo que quatre footballeurs, évoluant en Premier League, soient "placés immédiatement en quarantaine" pour avoir fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil. Selon l'agence sanitaire, Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham) auraient omis de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Le président de l'AFA a pour sa part nié tout "mensonge" de la part des joueurs.