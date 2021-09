Brésil-Argentine: l'agence sanitaire brésilienne critique les quatre joueurs argentins de Premier League

Après l'arrêt de la rencontre entre le Brésil et l'Argentine, le président de l'Anvisa, l'agence sanitaire brésilienne, a critiqué les quatre joueurs argentins évoluant en Premier League et promis des sanctions.

Brésil-Argentine se poursuit en coulisses. Arrêtée après seulement cinq minutes de jeu après l'intervention de personnes des autorités sanitaires brésiliennes, la rencontre entre les deux équipes continue. Le président de l'Anvisa (l'agence brésilienne de veille sanitaire) s'est exprimé sur TV Globo dimanche. "Tout ce qu'on a préconisé n'a pas été accompli. Ils (les quarte joueurs argentins évoluant en Premier League) ont reçu l'ordre de rester isolés. Mais ils vont au stade, entrent sur le terrain. Ces quatre joueurs doivent être expulsés du Brésil. Ils seront condamnés à une amende."

Une intervention critiquée par les deux Fédérations

Si l'Anvisa promet des sanctions à l'encontre d'Emiliano Martinez, Emiliano Buendia, Giovanni Lo Celso et Sergio Romero, la Fédération brésilienne n'a pas compris l'intervention de l'agence sanitaire brésilienne. "La Confédération brésilienne de football (CBF) regrette profondément les événements qui ont fini par entraîner la suspension du match entre le Brésil et l'Argentine, indique-t-elle. La CBF défend la mise en œuvre des protocoles sanitaires les plus rigoureux et les respecte dans leur intégralité. Cependant, elle souligne qu'elle a été absolument surprise par le moment où l'action de l'Agence nationale de surveillance sanitaire a eu lieu, le match ayant déjà commencé, puisqu'Anvisa aurait pu exercer son activité de manière beaucoup plus appropriée dans les différents moments et jours avant le match", a expliqué la Fédération dans un communiqué.

Un sentiment partagé par son homologue argentine. "Comme la CBF, l'AFA est surprise par les agissements de l'Anvisa une fois la partie commencée. Il est à noter que la délégation de l'Albiceleste était sur le territoire brésilien depuis le 3 septembre à 8h du matin, respectant tous les protocoles sanitaires en vigueur réglementés par la Conmebol pour le développement normal des Éliminatoires vers Qatar 2022. Suite au rapport des officiels de la Conmebol et de l'arbitre du match, le dossier sera transmis à l'instance compétente de la FIFA conformément à la réglementation en vigueur. Le football ne devrait pas connaître ce genre d'épisodes qui mettent à mal l'esprit sportif d'une compétition aussi importante."

Alors que les Argentins sont rentrés au pays, aucune décision n'a encore été prise concernant le sort du match, ainsi que sur les sanctions. La rencontre va-t-elle être reprogrammée ? Une équipe peut-elle gagner sur tapis vert ? Des joueurs vont-ils être sanctionnés ? Le mystère reste entier.