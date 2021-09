Brésil-Argentine: Messi explose, les Argentins furieux contre l’agence sanitaire brésilienne

Le match entre le Brésil et l’Argentine a été interrompu au bout de 5 minutes de jeu, ce dimanche à l'Arena Corinthians. Une décision incompréhensible pour les Argentins, de Messi au président de la fédération.

Quand les membres de l’agence sanitaire brésilienne ont pénétré sur la pelouse de l'Arena Corinthians, 5 minutes et 22 secondes après le coup d’envoi de Brésil-Argentine, les joueurs de l’Albiceleste ont été les premiers surpris, après une après-midi d’imbroglio sur la participation au match de Martinez, Buendia, Lo Celso et Romero.

"Ça fait quatre jours qu’on est là. Vous auriez pu venir dès le premier jour mais non…", a lâché Lionel Messi au délégué de l’agence, au bord de la pelouse. Lionel Scaloni, le sélectionneur, a enchaîné: "Pourquoi vous n’êtes pas venus les chercher à l’hôtel ? La Conmebol nous a dit qu'on pouvait jouer. Ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas". Face aux explications inaudibles du délégué, Messi a répété ses reproches. "On est ici depuis trois jours et vous avez attendu que le match commence ? Pourquoi n’avez-vous pas prévenu plus tôt ?"

Quelques instants plus tard, dans cette même discussion qui réunissait les deux sélectionneurs, Messi, Neymar et quelques autres joueurs, Lionel Scaloni s’est adressé au numéro 10 brésilien: "Si le joueur ne peut pas entrer dans le pays, pourquoi ils l’ont laissé entrer ? Cela fait trois jours qu’on s’entraîne".

"A aucun moment, on ne nous a prévenu qu’on ne pouvait pas jouer"

Le sélectionneur de l’Albiceleste a développé au micro de la télévision argentine TyC Sports quelques dizaines de minutes plus tard. "Ça me rend très triste, a-t-il indiqué, mais je ne cherche pas de coupables. Ce n’était pas le moment de faire ça. Ce match aurait dû être une fête pour tout le monde, avec les meilleurs joueurs du monde, mais ça se termine comme ça. Je n’ai pas les mots."

"Je veux que les Argentins comprennent qu’en tant qu’entraîneur, je dois défendre mes joueurs, a ajouté Scaloni. Quand des gens viennent en disant qu’ils veulent les expulser, ce n’est pas possible. A aucun moment, on ne nous a prévenu qu’on ne pouvait pas jouer. Nous voulions disputer le match, les joueurs brésiliens aussi."

Toujours au micro de TyC Sports, Claudio Tapia, président de la fédération argentine, a donné quelques détails supplémentaires. "Il y a une législation sanitaire pour tous les matchs de la Fifa qui se jouent ici, pour tous les tournois d’Amérique du Sud. Les autorités sanitaires de chaque pays ont approuvé un protocole que nous venons de respecter au maximum."

"Quatre personnes sans masque sont venues interrompre le match…, a ajouté Tapia. Ils voulaient notifier quelque chose, je ne sais même pas vraiment quoi. La Conmebol nous a dit d’aller au vestiaire, ce qu’on a fait. Désormais, nous nous préparons pour rentrer en Argentine. Nous attendons l’avion, qui était prévu un peu plus tard." Une fin de soirée loin du spectacle attendu entre les deux derniers finalistes de la Copa America.