PSG: Cafu "surpris" par l’absence de Ballon d’or pour Neymar

Blessé depuis plusieurs semaines, Neymar espère pouvoir faire son grand retour et être disponible pour le match aller de Ligue des champions contre le Real Madrid (le 15 février). Dans un entretien avec Marca, Cafu évoque sa surprise de voir le Brésilien ne pas avoir encore remporté le Ballon d’or.

Révélé à Santos, Neymar est apparu très vite comme l’un des joueurs capables de détrôner les ténors comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Si l’attaquant a pu côtoyer "la Pulga" à Barcelone, le Brésilien a décidé, en 201,7 de voler de ses propres ailes en rejoignant le PSG.

Si les débuts sont étincelants, des blessures vont empêcher le joueur de rêver à un potentiel Ballon d’or au fur et à mesure des années. À l’occasion d'un entretien avec Marca, l’ancien latéral Cafu est revenu sur cette anomalie pour le leader de la sélection brésilienne: "Je suis surpris, oui. Je ne pense pas qu'il ait besoin d’être champion du monde pour être Ballon d’or. Il a les qualités pour le gagner et peut le mériter. Maintenant, il est blessé et il y a des joueurs qui sont meilleurs."

"Neymar est celui qui donne de l’excellence à l’équipe"

Afin de se rapprocher de cette récompense, Neymar serait bien inspiré de faire une excellente Coupe du monde 2022 au Qatar avec le Brésil. Preuve que son rôle de leader est certain avec son pays natal, Cafu est convaincu que le Parisien est le principal élément capable de mener son pays le plus haut possible: "Oui, il est le grand espoir. Le Brésil est une grande équipe, mais avec Neymar, elle est excellente. Neymar est celui qui donne de l’excellence à l’équipe."

Avant cela, l’attaquant devra se montrer décisif en Europe, afin de donner la première Ligue des champions son club. Ça tombe bien, Cafu a désigné les Parisiens comme faisant partie des favoris pour le sacre final: "Le PSG et le Real Madrid sont des champions potentiels, mais ils s’affrontent très tôt. Le Bayern est toujours dangereux et joue très bien. Je parie sur ceux-là."