Brésil: la liste de Tite pour les matchs de mars, avec Neymar et sans Gerson

Le 25 et 30 mars, le Brésil affrontera le Chili et la Bolivie dans le cadre des éliminatoires en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Même si leur place est déjà acquise, le sélectionneur Tite a convoqué un groupe compétitif. Absent du dernier rassemblement, Neymar est cette fois-ci présent.

Le football européen a offert de grosses surprises ces dernières semaines, notamment avec l’élimination surprise du PSG de la Ligue des champions par le Real Madrid. Mais les amateurs du ballon rond auront droit prochainement à un break, avec la trêve internationale qui approche à grands pas.

En vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Brésil devra affronter le 25 et 30 mars, le Chili et la Bolivie. Rappelons que la sélection entraînée par Tite a déjà assuré sa place pour la compétition. Cette convocation sera donc l’occasion de préparer cette échéance importante. Pour ce faire, le sélectionneur a fait appel à plusieurs noms évoluant en Ligue 1. Absent du dernier rassemblement en raison d’une blessure, Neymar fait son retour. Marquinhos et Lucas Paqueta sont également présents, comme Bruno Guimaraes, dernièrement parti à Newcastle.

Gerson absent

Toujours convoqué par Tite depuis septembre 2021, le Marseillais Gerson n’est pas de la partie cette fois-ci. Une déception pour le Brésilien, qui assurait ce vendredi en conférence de presse que son niveau de jeu augmentait, suite à un début de saison compliqué où il était assez irrégulier: "Je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. Le groupe est très uni, nous savons tous ce que nous voulons (…) Je m’adapte et je me mets au diapason. Mon jeu s’améliore."

Si le milieu olympien doit encore prouver qu’il peut devenir un joueur de haut niveau, un de ses compatriotes doit montrer qu’il y a encore toute sa place. Auteur d’une prestation contrastée face au Real Madrid, Neymar aura certainement à cœur de prouver à son pays que les critiques à son encontre ne sont pas toutes justifiées.