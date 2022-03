OM: Gerson explique sa montée en puissance après ses débuts inquiétants

Recruté l'été dernier à Flamengo pour plus de 20 millions d'euros, Gerson a souffert en début de saison, avant de convaincre davantage depuis quelques matchs dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. Le Brésilien assure aujourd'hui être "très heureux" à l'OM.

Il est vite devenu l’un des hommes de base de Jorge Sampaoli. Sur les neuf derniers matchs disputés par l’OM, Gerson a été aligné d’entrée à huit reprises. Il n’est resté sur le banc que lors du déplacement à Qarabag (3-0), le 24 février à Bakou, en barrage retour de l’Europa Conference League. S’il est trop souvent branché sur courant alternatif, capable à la fois de régaler le public marseillais et de disparaître lors d’une même rencontre, le Brésilien assure être sur la bonne voie.

"Je me sens à chaque fois plus heureux et plus content. J'ai été bien accueilli. Je suis très heureux. Je travaille pour retrouver mon meilleur niveau. Le groupe est très uni, nous savons tous ce que nous voulons. Chaque pays a sa culture. Le jeu ici en Europe est plus rapide, les joueurs sont plus physiques. Mais je m'adapte et je me mets au diapason. Mon jeu s’améliore", a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse au sujet de son adaptation. Recruté l’été dernier à Flamengo pour plus de 20 millions d'euros, Gerson a réalisé des débuts assez neutres avec Marseille. Avant de donner l’impression de monter en puissance. Avec quatre buts et cinq passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues, ses statistiques ne sont pas ridicules, mais il lui faut encore gagner en régularité. Et ce quelle que soit l’animation choisie par Sampaoli.

Bluffé par Payet

"Au Brésil aussi j'avais plusieurs postes. J'ai d'ailleurs un surnom, "le joker". Je suis disponible pour occuper ces différents postes. Je me sens bien et je vais travailler pour être le plus performant possible. Quand on est bien dans sa tête, tout marche mieux. J'ai surtout fait un travail sur le mental. J'ai été beaucoup aidé par mes coéquipiers et par le staff. Quand on se libère de tout ce qu’on peut lire ou entendre, tout va mieux", a ajouté le milieu de terrain de 24 ans, pas épargné par les critiques depuis sa signature. Pour Sampaoli, "il répond aux exigence qu’on avait quand on l’a recruté".

"Il s’est adapté au groupe, à un nouveau football, un nouveau pays. Il nous aide à imposer notre idée de jeu, il gagne des duels et est plus proche de la surface. Il est sur le bon chemin pour devenir un joueur très respecté", a insisté le technicien argentin, présent devant les médias à deux jours de se déplacer sur le terrain du Stade Brestois, en clôture de la 28e journée de Ligue 1.

Positionné parfois devant la défense, puis assez haut sur un côté le match suivant, Gerson assure que c'est à lui de s'adapter aux consignes de Sampaoli. Et il a un exemple : "Quand je rentre sur le terrain, j'essaye de comprendre l'adversaire. J'aime beaucoup le jeu de Dimitri Payet et la connexion que j'ai avec lui. C'est un excellent joueur, un joueur de niveau Coupe du monde, un joueur très intelligent, qui rend le jeu facile. J'essaie de faire la même chose avec lui." Sur une série de trois matchs sans victoire en Ligue 1, Gerson et les Marseillais visent un succès à Brest dimanche (20h45) pour conforter leur place sur le podium.