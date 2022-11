Brésil: le drôle de geste de Rodrygo envers Ronaldo

Sans Neymar, le Brésil a éprouvé les plus grandes difficultés pour venir à bout de la Suisse (1-0), grâce à un but de Casemiro. Plusieurs légendes brésiliennes étaient présentes en tribune pour assister au match. A l'issue de la rencontre, Rodrygo a accordé une interview à la légende R9. Il lui a exprimé tout son respect... à sa manière.

Du haut de ses deux Coupes du monde (1999 et 2002, et une finale en 1998), la légende Ronaldo pèse dans l'univers footballistique et dans l'histoire du football brésilien. Face à lui, les jeunes pépites se font toutes petites, et cela donne lieu à des scènes assez marrantes.

Interviewé par "R9" à l'issue du match, Rodrygo a quitté la pièce en saluant son compatriote. D'abord de manière conventionnelle, en lui empoignant la main, puis à sa manière, avec beaucoup d'humour et de respect. Il a frotté les jambes de la légende avec ses mains, avant d'en faire de même avec les siennes, comme pour prendre une partie du talent de Ronaldo. Il a ensuite quitté la pièce en riant, de choeur, avec son aîné.

Souhaitons lui malgré tout de ne pas tout prendre au Brésilien, à qui les jambes ont souvent joué des tours tout au long de sa carrière, notamment ses genoux. Entre août 1998 et avril 2002, "R9" a disputé moins d'un quart des matches, plombé par des pépins à répétition.

Le Brésil qualifié, Rodrygo décisif

Même si Casemiro a fait le gros du travail lors de la victoire brésilienne, en propulsant sa frappe (déviée par un défenseur) au fond des filets, Rodrygo a eu le mérite d'être passeur décisif sur ce but. Une manière de récompenser son excellente seconde période. Entrée en jeu à la pause pour suppléer un Lucas Paqueta en difficulté, l'ailier du Real Madrid a apporté du dynamisme et de la percussion à une équipe brésilienne qui en manquait cruellement en l'absence de Neymar. Déjà face à la Serbie (2-0), son entrée dans le dernier quart d'heure avait été positive.

Avec deux victoires en deux matches, et aucun but encaissé, le Brésil se retrouve dans la même situation que l'équipe de France. Assuré d'être qualifié, et presque certain de finir premier, sauf contre-performance face au Cameroun.