Brésil-Serbie: le médecin de la Seleçao livre un premier diagnostic pour la blessure de Neymar (et c'est inquiétant)

Le médecin de la Seleçao a donné des nouvelles de Neymar au micro de la radio brésilienne Itatiaia. Selon lui, Neymar souffre d'une entorse de la cheville, sans que sa durée d'indisponibilité ne soit pour l'instant connue.



L’inquiétude est vive dans les rangs brésiliens. Ce jeudi soir, la victoire de la Seleçao pour son entrée en lice dans la Coupe du monde contre la Serbie (2-0) a été gâchée par la blessure à la cheville droite de Neymar. Sorti à la 79e minute de jeu, l’attaquant du PSG est apparu très marqué sur le banc, laissant craindre le pire pour le reste de la compétition.

>> Revivez Brésil-Serbie (2-0)

Après la rencontre, le médecin de la sélection brésilienne a donné des nouvelles de la superstar au micro de la radio Itatiaia. Selon lui, le Parisien souffre d’une entorse de la cheville, et il est encore trop tôt pour connaître la durée de son indisponibilité.

"C'est important d'attendre les 24 premières heures"

"Il s'est fait une entorse à la cheville droite. On n'a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé. C'est important d'attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c'est juste une question de calme et un peu de patience", a-t-il indiqué.

Neymar pourra-t-il poursuivre son Mondial ? "C’est encore trop tôt pour le dire. On va voir comment il va se sentir dans les prochaines heures", a indiqué le médecin de la Seleçao.

Le maître à jouer brésilien a regagné le banc en marchant, mais visiblement très touché. Selon la télévision brésilienne, l'attaquant du PSG était au bord des larmes. Comme le montrent plusieurs images, il a immédiatement mis sa tête dans le maillot au moment de recevoir de la glace sur sa cheville.

Un coup reçu sur sa cheville droite à la 67e, plus de dix minutes avant sa sortie du terrain, est à l'origine de sa blessure. Au moment de vouloir écarter sur Vinicius dans la surface, il a été attrapé par un tacle du défenseur serbe Nikola Milenkovic.

Depuis plusieurs saisons, la superstar brésilienne a connu de nombreuses blessures sérieuses aux chevilles. La dernière en date, une entorse à la cheville gauche contractée contre Saint-Etienne en novembre 2021, l’avait éloigné des terrains pendant deux mois et demi.

Sa cheville droite, celle touchée ce jeudi soir, avait connu deux graves blessures lors de ses premières saisons au PSG. D’abord en février 2018 après un match contre l’OM, puis en janvier 2019 face à Strasbourg. À chaque fois, le métatarse avait été fracturé et le Brésilien avait loupé environ trois mois de compétition.