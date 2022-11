Cameroun-Serbie: Choupo-Moting et Aboubakar racontent la remontée des Lions indomptables

Décisifs lors du nul (3-3) face à la Serbie lundi en Coupe du monde, Eric Maxim Choupo-Moting et Vincent Aboubakar ont salué "l'état d'esprit" des Lions indomptables, qui ont continué à "jouer" et "y croire" malgré un retard de deux buts à remonter.

Le Cameroun n'a pas baissé les bas. Menés de deux buts en seconde période face à la Serbie, les Lions indomptables ont réussi à obtenir le nul (3-3) lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde. La sélection dirigée par Rigobert Song reste en vie dans la compétition.

Aboubakar a "amené de la profondeur"

Si Jean-Charles Castelletto (28e) a ouvert le score pour le Cameroun, les Serbes ont totalement renversé la vapeur en moins de 10 minutes, avant et après la pause, grâce à Pavlovic (45e+1), Milinkovic-Savic (45e+3), et Mitrovic (53e). Entré dans la foulée du troisième but, Vincent Aboubakar a réveillé son équipe. "J'avais trop envie de jouer, a lâché l'attaquant au micro de BeIN Sports. Je me félicite de l'état d'esprit de mes coéquipiers parce qu'ils ont fait une grosse première période malgré une petite erreur. On a senti qu'ils étaient un peu faibles, il fallait amener de la profondeur donc quand le coach m'a appelé, j'avais compris qu'il fallait que j'amène cette profondeur car ils étaient un peu lents."

Partant dans la profondeur, à la limite du hors-jeu, Vincent Aboubakar a réduit le score à la 63e minute d'une magnifique louche, qui fera date. "Le football, c'est le plaisir et la créativité, avec des gestes qu'on répète tous les jours à l'entraînement: ça m'a souri aujourd'hui, j'ai fait ce petit piqué. J'ai les qualités, a déclaré le buteur. Après, il y a des circonstances sur le fait que je fasse ça en Coupe du monde."

Encore lancé en profondeur, Vincent Aboubakar a ensuite servi Eric Maxim Choupo-Moting pour l'égalisation (66e). "Dès que je voyais le défenseur suivre Choupo-Moting, j'essayais de plonger. Ils avaient beaucoup de difficultés. Il faut saluer l'état d'esprit, a poursuivi l'ancien joueur de Lorient. J'ai vu le match du Maroc hier, ils ont mis tellement d'intensité. J'ai transmis le message à mes coéquipiers: il faut mettre de l'envie et de la volonté, la victoire passera par là. Aujourd'hui, on l'a fait et on a arraché le nul, il faut continuer avec cet état d'esprit."

"On est chaud pour le match contre le Brésil", lance Choupo-Moting

Battus respectivement par le Brésil (2-0) et la Suisse (1-0) lors de la première journée, la Serbie et le Cameroun n'ont pas réalisé une bonne opération en vue de la qualification mais sont toujours en course. La tâche s'annonce compliquée pour les Camerounais à la vue du troisième match qui les attend. "Rien n'est impossible, on va tout donner contre le Brésil, l'une des meilleures équipes du monde. On est chaud pour ce match, là on est fatigué mais à partir de demain, on va se concentrer sur ce match", a déclaré Choupo-Moting avant le dernier rendez-vous de la phase de groupes ce vendredi (20h).

En pleine forme ces dernières semaines avec le Bayern Munich, Eric Maxim Choupo Moting sera forcément important pour le Cameroun, qui a perdu plus tôt ce lundi André Onana, qui a quitté la sélection en raison d'un conflit avec Song. "Surtout, on a montré notre mentalité, avec beaucoup de courage, a salué l'ancien du PSG à propos de la prestation contre la Serbie. Ce n'était pas facile en étant mené 3-1. On a fait beaucoup de bonnes choses, surtout en deuxième période mais aussi en première. Le plus important reste qu'on n'a pas perdu ce match face à une équipe très forte. On voulait gagner à la fin mais c'est pas mal. Je suis très fier de mes coéquipiers, surtout après le 3-1. On y a toujours cru, en continuant à jouer et Vincent Aboubakar a fait la différence."