Coupe du monde 2022: la louche magique d’Aboubakar qui a relancé le Cameroun contre la Serbie

Malmené par la Serbie et proche de l’élimination pour son 2eme match de la Coupe du monde au Qatar, le Cameroun s’est relancé grâce à un but toute en finesse de son attaquant Vincent Aboubakar à l’heure de jeu. Les deux équipes ont fait match nul 3-3.

Des buts et du spectacle pour débuter cette deuxième ce semaine de Coupe du monde au Qatar. Le match du groupe G entre le Cameroun et la Serbie a tenu toutes ses promesses et s'est soldé sur le score de 3-3, lundi au stade Al-Janoub. Si les Lions indomptables ont ouvert le score grâce au défenseur du FC Nantes Jean-Charles Castelletto, ils ont été renversés par les Serbes avant de revenir, à leur tour, à égalité lors d'une 2eme période complètement folle.

La louche de Vincent Aboubakar © beIN Sports

Un chef d'oeuvre validé par le VAR

Mené 3-1 à l’heure de jeu, le Cameroun s’est relancé grâce à un but somptueux, toute en finesse et plein de classe de son attaquant Vincent Boubakar (63e) quelques minutes après son entrée en jeu. Lancé en profondeur à la limite du hors-jeu (le but a d’ailleurs été refusé avant d’être validé par le VAR), le joueur d’Al Nasr Ryad (Arabie saoudite) a crocheté un joueur serbe avant de réaliser une louche magnifique sur le gardien Vanja Milinkovic-Savic. Assurément l’un des plus beaux buts de ce début de Coupe du monde. L'ancien Parisien Eric Choupo-Moting a égalisé trois minutes après le but d'Aboubakar (66e).