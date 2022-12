Cameroun: Song dénonce un "acte odieux" après la fuite d’une vidéo sur l’exclusion d'Onana

Le sélectionneur camerounais Rigobert Song a été filmé à son insu en train d'expliquer à son frère les raisons qui l'ont poussé à écarter son gardien de but André Onana avant le 2eme match de Coupe du monde face à la Serbie. En colère, l'ancien défenseur des Lions indomptables dénonce un "acte odieux".

Si la Coupe du monde du Cameroun est terminée depuis l’élimination des Lions indomptables en phase de poules, les tensions au sein de la sélection restent très fortes. Alors que Samuel Eto’o, président de la Fédération, a perdu son sang-froid en frappant un youtubeur algérien après le huitième de finale Brésil-Corée du Sud, l’exclusion du gardien de but André Onana avant le deuxième match du Cameroun face à la Serbie n’en finit pas d’empoisonner le quotidien de Rigobert Song.

Si on savait qu’un différend sur le plan tactique entre le sélectionneur et le portier de l’Inter Milan (26 ans) était à l’origine de la mise à l’écart d’André Onana, on en ignorait les raisons précises. On en sait un peu plus depuis qu’une vidéo dans laquelle Rigobert Song est filmé à son insu dans son bureau a fuité sur les réseaux sociaux.

"A l’entraînement, il fait son one man show!"

Dans cette scène, le sélectionneur explique à son frère les raisons qui l’ont poussé à le sanctionner. Il explique d’abord qu’Onana est venu le voir le jour du match et s’est mis à pleurer quand Song lui a dit qu’il ne voulait pas travailler avec lui. "Je lui ai dit : "je n'ai pas le temps mon petit, si tu voulais parler, il fallait venir avant. C’est moi qui t’ai appelé !" Et de poursuivre : "A l’entraînement, il fait son one man show." Rigobert Song poursuit en critiquant les prises de risque de son gardien : "Joue au moins les ballons sur le côté, c’est plus simple sur le côté, on peut le perdre (le ballon)", lâche l’ancien défenseur de Lens. Ce à quoi Onana lui a répondu, selon sa version : "Je ne te parle pas."

Song dénonce une "violation de son intimité et l'atteinte à son honorabilité"

Cette vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux et n’a évidemment pas plus du tout au sélectionneur camerounais, lequel s’est fendu d’une mise au point sur son compte Instagram: "Dans l'extrait filmé hier à mon insu à mon domicile par une tierce personne venue accompagner mon frère ainé, j'entretiens ce dernier, qui voulait avoir plus de précisions sur la mise à l'écart du gardien titulaire des Lions Indomptables à la coupe du monde FIFA Qatar 2022 à la veille de la rencontre du 28 novembre dernier contre la Serbie, écrit Song. J'étais loin de m'imaginer que mon interlocuteur et moi étions filmés à des fins inavouées par la tierce personne qui se trouvait à bonne distance de nous dans mon bureau. Face au tollé général que la diffusion de cette conversation supposée privée a prise sur la toile, il en ressort inéluctablement que sa mise en scène et sa communication à la masse avaient pour desseins finaux: la violation de mon intimité et l'atteinte à mon honorabilité en tant que Manager-Sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, sur une situation ponctuelle qui m'a contraint à prendre une importante décision dans l'intérêt du groupe en pleine compétition."

Et de conclure: "Tout en condamnant et en me réservant le droit de poursuivre par voie légale l'auteur de cet acte odieux, je réitère mon attachement indéfectible au label Lions Indomptables et au respect des valeurs et des principes qui en sont les leviers." André Onana a quant à lui assuré dans un communiqué qu’il s’est "toujours comporté de manière appropriée."