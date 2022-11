Cameroun: un désaccord sportif avec Song à l'origine du départ d'Onana

Le gardien de but du Cameroun, André Onana a été écarté du groupe ce lundi, avant le 2e match de la Coupe du monde face à la Serbie. Si des raisons disciplinaires ont été avancées pour expliquer ce départ inattendu, il s’agirait en fait d’un désaccord sportif entre le portier des Lions indomptables et son sélectionneur Rigobert Song.

Mais pourquoi André Onana a-t-il quitté la sélection du Cameroun avant son 2eme match en Coupe du monde, lundi, contre la Serbie? Selon plusieurs sources proches du gardien camerounais, son départ de la sélection n’est pas directement lié à une sanction disciplinaire. Il s’agit plutôt d’un désaccord "sportif." Son sélectionneur Rigobert Song n’aurait pas apprécié le style de jeu et surtout les risques pris, dans son positionnement et dans le jeu au pied, par Onana lors du premier match contre la Suisse (défaite 1-0) et cela a crée quelques tensions entre le gardien et le sélectionneur.

Eto'o a essayé de le retenir

Ce dernier ayant pris la décision de laisser Onana sur le banc des remplaçants pour le match contre la Serbie, le gardien a estimé qu’il était préférable d’arrêter l’aventure pour ne pas créer plus de tumultes en interne. Cela reste néanmoins un départ précipité et surprenant, en plein Mondial. Samuel Eto’o, Président de la fédération camerounaise, et très proche d’Onana, a essayé d’intervenir pour arrondir les angles. Mais le gardien de but estime que la confiance est rompue avec son sélectionneur et qu’il était préférable de partir. Onana a quitté Doha, la capitale du Qatar.