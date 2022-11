Coupe du monde 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Angleterre-Iran

Au lendemain du match d’ouverture Qatar-Equateur (0-2), place à la 2eme journée de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Elle débutera avec Angleterre-Iran à 14h au stade Khalifa International, à Doha.

Première vraie journée de Coupe du monde. Après le match d’ouverture remporté par l’Equateur face au Qatar (2-0) dimanche, le Mondial 2022 se poursuit ce lundi avec trois rencontres au programme. Le premier match sera Angleterre-Iran pour le compte du groupe B. Le coup d’envoi sera donné à 14 heures (heure français) au stade Khalifa International, à Doha. Le match sera diffusé en direct sur beIN Sports 1 et à suivre sur l'antenne de RMC et bien sûr en live commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

>> Coupe du monde 2022: les infos en direct

Les Three Lions favoris

On surveillera avec attention l’avant-match, notamment les Anglais notamment sur l’affaire du brassard d’Harry Kane et l’attitude des joueurs iraniens, alors que leur pays fait face à une révolution de sa jeunesse depuis plusieurs semaines. Sur le plan sportif, les Three Lions, vice-champions d’Europe, sont favoris et voudront lancer leur Mondial avec une victoire avant de se frotter aux Etats-Unis et au Pays de Galles.