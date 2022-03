Coupe du monde 2022: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le tirage au sort des poules

Le tirage au sort de la phase de groupe de la Coupe du monde aura lieu le vendredi 1er avril. Les Bleus connaîtront leurs adversaires lors de la compétition, qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.

L'équipe de France remet son titre en jeu. Quatre ans après sa deuxième étoile conquise en Russie, les joueurs de Didier Deschamps vont connaître leurs adversaires pour la 22e édition de la Coupe du monde, qui se jouera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Le tirage au sort de la phase de groupe sera diffusé le vendredi 1er avril dès 17h50 sur TMC, commenté par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, ainsi que sur BeIN Sport 1 à partir de 17h45. Mais la cérémonie officielle débutera à 17 heures (19 heures au Qatar).

La Ligue des nations comme préparation

Si BeIN Sport retransmettra l'intégralité des 64 matchs de la compétition, TF1 "diffusera, en exclusivité, en clair, les 28 plus belles affiches de la Coupe du monde de la FIFA", affirme le groupe dans un communiqué. Avant de penser à la reconquête de leur couronne, les Bleus auront six matchs à disputer après le tirage au sort. Six rencontres de la Ligue de nations, dont ils sont également les tenants du titre après leur victoire en octobre dernier contre l'Espagne.

En juin, les Bleus affronteront le Danemark (le 3), la Croatie (le 6), l'Autriche (le 10) puis de nouveau la Croatie (le 13), avant de se retrouver en septembre pour jouer l'Autriche (le 22) et de conclure avec le Danemark (le 25). Le dernier rendez-vous avant le départ au Qatar où il ne devrait pas y avoir de matchs amicaux avant le début de la compétition puisque les joueurs seront mis à la disposition des sélections le 14 novembre, sept jours avant le match d'ouverture.