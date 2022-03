Coupe du monde 2022: à quelles heures et quels jours se joueront les matchs au Qatar

C'est ce vendredi (à partir de 18h, heure française) qu'aura lieu le tirage au sort de la Coupe du monde 2022, programmée au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Les horaires retenus pour les matchs sont déjà connus.

Fin du suspense à partir de 18h (heure française). C’est ce vendredi que le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 va être effectué à Doha. A l’heure actuelle, on connaît 27 des 32 pays qualifiés. Il reste donc cinq tickets à prendre pour le Qatar, où le tournoi aura lieu du 21 novembre au 18 décembre dans l'émirat.

Quatre horaires différents

Cette édition conservera un format traditionnel avant un passage décrié à 48 équipes en 2026. Au Qatar, les matchs de poules se disputeront du lundi 21 novembre au vendredi 2 décembre, avec quatre rencontres par jour. Elles seront étalées sur quatre plages horaires différentes : à 13h, 16h, 19h et 22h, heure locale. Soit pour la France 11h, 14h, 17h et 20h (puisqu'il y aura deux heures de décalage horaire entre la France et le Qatar à cette période de l'année).

Les huitièmes de finale (du samedi 3 décembre au mardi 6 décembre) et les quarts de finale (vendredi 9 décembre et samedi 10 décembre) se disputeront à 16h et 20h, heure française. Les demi-finales (mardi 13 décembre et mercredi 14 décembre) auront lieu à 20h, et la finale à 16h, toujours en heure française, le dimanche 18 décembre. A noter que le match pour la troisième place est prévu le samedi 17 décembre (16h).

Il faut maintenant attendre le tirage au sort et les différents groupes pour savoir quels jours et à quelles heures joueront les Bleus, champions du monde en titre.