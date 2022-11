Coupe du monde 2022: après le brassard arc-en-ciel, la Fifa refuse le deuxième maillot de la Belgique

Peter Bossaert, le directeur général de la Fédération belge, indique que la Fifa a choisi de ne pas valider le deuxième maillot de la Belgique pour la Coupe du monde au Qatar. La tunique blanche, qui intègre des couleurs arc-en-ciel, comporte l’inscription "love" à l’intérieur du col. L’instance internationale aurait demandé à ce qu’elle soit retirée.

La Belgique ne pourra pas utiliser ses maillots comme elle le souhaitait lors de la Coupe du monde 2022. Peter Bossaert, le directeur général de la fédération belge, assure que la Fifa a choisi de ne pas valider la deuxième tunique des Diables Rouges.

La tunique blanche, qui intègre des couleurs arc-en-ciel, a été développée en partenariat avec Adidas. Elle s'inspire des feux d'artifice du célèbre festival électro Tomorrowland (organisé chaque été près d’Anvers) et représente des valeurs communes de "diversité, d'égalité et d'inclusion". Le mot "love" est écrit à l'intérieur du col. La Fifa aurait demandé à ce qu'il soit retiré. La Belgique va devoir le cacher en collant un patch dessus.

Eden Hazard avec le deuxième maillot de la Belgique, le 18 novembre 2022 © Icon Sport

L'instance internationale aurait également refusé le maillot d'échauffement multicolore des Diables Rouges, tout comme le brassard "OneLove" que le capitaine Eden Hazard souhaitait porter durant ce Mondial.

"Nous étions prêts à payer des amendes élevées et nous l'avons indiqué dans nos discussions avec la Fifa, mais il n'y a tout simplement pas eu de consultation possible. Cela rend impossible la poursuite de notre action", regrette le DG de la fédération belge, dans des propos rapportés par le Het Nieuwsblad.

"Nous sommes allés loin pour parvenir à un accord"

"C'est un appel à plus d'inclusivité et un signal pour la diversité. Il y a plusieurs mois, nous avons déjà essayé de prendre contact avec la Fifa, mais aucune réponse concrète n'est venue, poursuit le dirigeant belge. Ces derniers jours, nous avons poussé encore plus fort car le temps nous manquait. Nous sommes allés très loin pour parvenir à un accord, jusqu'à ce que la Fifa indique soudainement que des cartons jaunes seraient distribués. On a voulu désamorcer la situation, ça n'a pas marché."

Malgré cette situation, la Belgique, qui devrait porter son maillot de couleur rouge durant la phase de poules (face au Canada, au Maroc et au Canada) n’a pas totalement renoncé à afficher certains symboles durant la Coupe du monde. "Nous devons réfléchir soigneusement maintenant, je n'exclus rien, assure Peter Boassert. En raison de la réaction de la Fifa, notre position est encore plus claire que jamais, le monde entier le sait. Devons-nous donc persister dans la colère et intensifier le conflit? Je ne sais pas, nous allons y réfléchir…"