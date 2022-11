Coupe du monde 2022: la colère des supporters anglais après le gros bug de l’application de billets

Ce lundi, de nombreux supporters ont perdu leur billet électronique pour assister au match Angleterre-Iran à cause d’un bug de l’application de la FIFA. Les fans ont finalement dû faire la queue pour imprimer leur billet, ce qui a engendré leur colère.

Ce n’est pas de très bon augure pour la suite de la compétition. Ce lundi, à l’occasion du deuxième match de la Coupe du monde 2022 entre l’Angleterre et l’Iran (6-2), un gros bug de l’application sur laquelle les supporters doivent présenter leur billet électronique a fait disparaître les précieux sésames de nombreux fans.

Par conséquent, les supporters ont été renvoyés vers une grande tente devant le stade pour imprimer les billets en version papier. Une queue assez importante, avec pas loin de 200 fans, s’était formée à 1h30 du match devant cette tente. Devant ces attroupements, les autorités ont même décidé de faire rentrer certains supporters sans contrôler les billets, comme a pu le constater RMC sur place.

"Comment une chose pareille est arrivée ?!"

"Nous avons réservé nos billets, nous avons payé 150 livres (172 euros) pour chaque billet, plus 800 livres (920 euros) pour les vols. Et les billets ont disparu…", a déploré un supporter anglais à la BBC. "C'est une blague. On aurait été en droit de penser que la FIFA aurait son informatique en ordre… Comment une chose pareille est-elle arrivée ?!", s’emporte un autre fan des Three Lions auprès du Daily Mail, tandis qu’un troisième confie avoir attendu une heure avant de recevoir un QR par mail, ce qui lui a permis de rentrer dans le Khalifa Stadium. Au final, après une belle frayeur, tous les supporters semblent avoir pu entrer dans le stade à temps.

Dans un communiqué, la FIFA s’est excusée pour ce problème informatique. "Certains spectateurs rencontrent actuellement un problème pour accéder à leurs billets via l'application FIFA Ticketing. La FIFA travaille à résoudre le problème. En attendant, les fans qui ne peuvent pas accéder à leurs billets mobiles doivent vérifier les comptes de messagerie qu'ils ont utilisés pour s'inscrire à l'application Ticketing pour plus d'instructions." Reste à espérer que l'application tienne le coup dans les prochains jours.