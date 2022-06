Coupe du monde 2022 (barrage): l'Ukraine élimine l'Écosse et rêve toujours du Mondial

Victorieuse 3-1 contre l'Écosse à Glasgow, l'Ukraine s'est qualifiée mercredi soir pour la finale du dernier barrage européen de la Coupe du monde 2022. Le pays de Galles est son prochain adversaire.

La Zbirna est en mission. En dépit d'une préparation complètement tronquée par la guerre, l'Ukraine s'est qualifiée mercredi soir pour la finale du dernier barrage européen de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre-18 décembre). L'équipe nationale dirigée par Oleksandr Petrakov s'est imposée 3-1 face à l'Écosse, au Hampden Park de Glasgow.

L'Ukraine n'est donc plus qu'à une victoire du Mondial au Qatar. La finale du barrage est prévue dimanche 5 juin contre le pays de Galles, qui attend ce dénouement depuis le mois de mars et sa qualification contre l'Autriche. Le vainqueur de la rencontre, organisée à Cardiff, se retrouvera dans le groupe B de la phase finale, avec l'Angleterre, l'Iran et les États-Unis.

"Donner des émotions incroyables aux Ukrainiens"

"Tous les jours, nous recevons des messages de nos soldats. Beaucoup de soldats et beaucoup de gens en Ukraine aiment le football. Ils n'ont qu'une seule demande, c'est qu'on fasse tout pour aller à la Coupe du monde", révélait le milieu ukrainien Taras Stepanenko au début du mois de mai. Une déclaration qui témoigne de l'importante charge émotionnelle que les joueurs ont dû gérer. Mardi en conférence de presse, Oleksandr Zinchenko, l'une des stars de cette équipe, s'était effondré en larmes en disant vouloir donner des "émotions incroyables aux Ukrainiens parce qu'ils le méritent en ce moment".

Andriy Yarmolenko (33e), Roman Yaremchuk (49e) et Artem Dovbyk (90e+5) ont fait preuve de suffisamment de sang-froid pour inscrire les trois buts ukrainiens de cette soirée riche en actions. L'Écosse, plutôt dominée en première période, a accumulé les occasions après avoir concédé le break. Dans les tribunes, les supporters locaux n'en revenaient pas, notamment lorsqu'une tête à bout portant n'a pas abouti à la réduction de l'écart (67e). À force d'attaquer pour garder espoir, les hommes de Steve Clarke ont été récompensés par une bévue du gardien adverse Georgi Bushchan sur une frappe de Callum McGregor (79e). Mais au bout du compte, les Écossais paient notamment leur imprécision: seulement trois tirs cadrés sur quatorze tentatives.

Cette performance ukrainienne survient après plus de trois mois d'interruption du championnnat local, qui s'est évidemment immédiatemment interrompu lorsque les chars russes ont envahi le territoire. Dans un souci d'équité, l'UEFA et la FIFA avait choisi de reporter cette partie des barrages de qualification, quitte à réaliser le tirage au sort des groupes sans que le nom du dernier qualifié européen soit connu.