Coupe du monde 2022: Casemiro et Thiago Silva veulent "relever la tête" malgré l'élimination du Brésil

Pour Casemiro et Thiago Silva, le Brésil doit "relever la tête" après l'élimination vendredi face à la Croatie au stade des quarts de finale de Coupe du monde (1-1, 4-2 tab).

Pour la deuxième fois de suite, le Brésil a été éliminé au stade des quarts de finale de Coupe du monde. Quatre ans après un revers face à la Belgique, c'est face à la Croatie que la Seleçao est tombée ce vendredi, au terme d'une séance de tirs au but (1-1, 4-2 tab). La déception est immense, forcément.

Quelques instants après la qualification croate, plusieurs joueurs brésiliens, dont Neymar, ne pouvaient pas retenir leurs larmes. L'attaquant du PSG avait pourtant ouvert le score (105+1e) mais sur leur seul tir cadré de la partie, les Vatreni ont égalisé grâce à Bruno Petkovic.

"C'est difficile de trouver les mots. Il faut relever la tête, la vie continue, a tenté de philosopher Casemiro après la défaite au micro de Sport TV. Nous sommes tristes. Tout le monde a fait de son mieux. C'est énervant. Surtout comme ça. On avait le match en main et il nous a échappé. C'est difficile. On croyait dans notre travail, on faisait du super boulot, l'ambiance était bonne. Mais c'est comme ça le foot. Ça arrive".

"On est fier de ce qu'on a accompli", lance Thiago Silva

Qualifié avec le sourire- à l'image des nombreux pas de danse - face à la Corée du Sud (4-1), le Brésil a cette fois affronté un adversaire très cohérent tactiquement et porté par un grand Dominik Livakovic, auteur de 11 arrêts. "On n'est pas habitué à prendre des buts comme ça en contre-attaque. On s'est un peu désorganisé, a déclaré Thiago Silva à Globo. C'est difficile, mais autant il y a de la tristesse, autant il faut que la vie continue, qu'on relève la tête. On n'a pas le choix. On est fier de ce qu'on a accompli mais malheureusement, ça fait partie du football."

Thiago Silva, 38 ans, a dit adieu à sa dernière chance de remporter la Coupe du monde, qui échappe au Brésil depuis 2002. "J'ai vécu quelques déceptions dans ma vie et quand on n'atteint pas un objectif important qu'on s'est fixé, ça fait très mal, a estimé le joueur de Chelsea. Je suis un gars qui se relève chaque fois qu'il tombe, ça ne va pas changer aujourd'hui. Malheureusement, je ne remporterai pas ce trophée comme joueur. Mais avec une autre fonction, qui sait!"