Croatie-Brésil: "C’est bien fait pour vous!" le gros tacle de Petit aux Brésiliens, éliminés de la Coupe du monde

Après l’élimination surprise du Brésil face à la Croatie aux tirs au but en quart de finale de la Coupe du monde vendredi à Al-Rayyan, Emmanuel Petit estime que la Seleçao a très mal géré son avantage à la fin de la prolongation.

Clap de fin pour le Brésil à la Coupe du monde. La Seleçao a déjà dit adieu au Mondial 2022 au Qatar après son élimination surprise vendredi en quart de finale face à la Croatie après l'ultime séance des tirs au but (1-1, 4 tab à 2). Pour Emmanuel Petit, les partenaires de Neymar n'auraient jamais dû craquer après avoir ouvert le score en prolongation grâce au numéro 10 brésilien.

"Une faute professionnelle énorme!"

"J’ai presque envie de dire aux Brésiliens, c’est bien fait pour vous, a commenté le membre de la Dream Team dans Rothen s'enflamme sur RMC. Pourquoi je dis que c’est bien fait pour eux? C’est un quart de finale et tu mènes 1-0 à trois minutes de la fin. Tu es à la 117eme minute, qu’est-ce que tu viens perdre un ballon à 10-15m de la surface des Croates en sachant que derrière tu es complètement destabilisé sur le plan tactique? C’est une faute professionnelle énorme!!! A ce niveau-là, il reste trois minutes, on bétonne!"

"Pourquoi tu mets Neymar dernier tireur?"

Autre motif d'agacement pour le champion du monde 1998, la cinquième place de Neymar parmi les tireurs brésiliens. Avec le raté de Marquinhos, la star du PSG n'a même pas pu se présenter face à Livakovic.

"Les tirs au but sont un exercice technique qui pour le commun des mortels est le plus facile à réaliser. Mais d’un point de vue mental et émotionnel, c’est l’une des choses les plus difficiles à accomplir parce que tu as l’impression que le gardien devient un géant et que tes pieds rapetissent. Neymar est l’un des meilleurs tireurs de Ligue 1 et de la planète football. Pourquoi tu le mets dernier? Lance ton équipe le mieux possible et met la pression sur l’adversaire! Pas sur tes coéquipiers en ratant!"