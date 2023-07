Coupe du monde 2022: ce que les clubs ont touché grâce aux dotations de la FIFA, le PSG dans le top 5 des indemnisations

La FIFA a dévoilé le montant des dotations qui ont été faites aux clubs dont les joueurs ont disputé la Coupe du monde 2022 au Qatar.

127.555 dollars américains. Soit environ 115.000 euros au taux actuel. C'est la jolie somme que l'US Avranches a touché grâce à Azzedine Ounahi. Le club de National 1 a bénéficié du programme de répartition de la FIFA pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, selon le rapport dévoilé ce jeudi par l'instance mondiale du football.

Ce mécanisme permet de verser des indemnités aux clubs en fonction du nombre de jours passés dans la compétition par les joueurs (10.950 $ par jour). En prenant part à la compétition, un joueur n'a pas seulement fait profiter le club qui l'employait à la date de mise à disposition de sa sélection, mais aussi les clubs de ses deux précédentes saisons. Dans le cas d'Azzedine Ounahi: Angers a touché de l'argent pour sa participation au Mondial mais aussi pour la saison 2021-2022; Avranches a été indemnisé pour sa saison 2020-2021.

Le PSG dans le top 5 des clubs les mieux indemnisés

Manchester City est le club qui a le touché le plus d'indemnités avec 4,1 millions d'euros. Il est suivi par le FC Barcelone (4M€), le Bayern Munich (3,8M€), le Real Madrid (3,4M€) et le Paris Saint-Germain (3,4M€). Le reste du monde est dominé par le club qatari Al-Sadd (2,5M€) et le Wydad Casablanca au Maroc (1,2 M€).

En ce qui concerne la France, près de 15 millions d'euros ont été versés. 27 clubs en ont bénéficié. Derrière le Paris Saint-Germain, le classement suit ainsi: Olympique de Marseille (1,8M€), AS Monaco (1,6M€), Stade Rennais (1,4M€), Olympique Lyonnais (725.000€). Avec ses 115.000 euros, l'US Avranches a plus touché que l'AJ Auxerre et le FC Lorient entre autres.

Un club de D5 anglaise parmi les bénéficiaires

Le club normand n'est pas le "Petit Poucet" de ce système. Celui-ci se trouve en Angleterre et se nomme Boreham Wood. Ce club de cinquième division (National League) a perçu 31.000 dollars, soit environ 28.000 euros. C'est grâce à l'international gallois Sorba Thomas, qui y a été formé et y a évolué jusqu'à son transfert à Huddersfield Town en 2021.

En tout, la FIFA a réparti 209 millions de dollars (187 millions d'euros) entre 440 clubs de toutes les confédérations.