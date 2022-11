Coupe du monde 2022: comment est élu l’homme du match, à l'origine de plusieurs polémiques

Source d'interrogations, notamment après l'élection du Belge Kevin De Bruyne face au Canada mercredi soir, l'élection de l'homme du match par la Fifa est le résultat d'un vote du public.

Puisqu’on n’est plus à une polémique près dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar, même l’élection de l’homme du match n’est pas épargnée. Si certains résultats ne se discutent pas vraiment à l’image du capitaine de l’Equateur Enner Valencia lors du match d’ouverture face au Qatar, d’autres suscitent clairement quelques interrogations. Ce fut le cas pour Kylian Mbappé et Luka Modric après France-Australie (4-1) et Maroc-Croatie (0-0), même si les deux finalistes du dernier Mondial ont été performants, mais surtout du Belge Kevin De Bruyne. Face au Canada (1-0) mercredi soir, le maitre à jouer des Diables Rouges n’a pas vraiment survolé les débats. Le milieu de terrain de 31 ans a même plutôt été décevant. Et lui-même était le premier surpris après avoir reçu le "trophée Budwseiser."

Les stars favorisées

"Je ne pense pas avoir fait un grand match. Je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce trophée. Peut-être que j'ai été choisi à cause de mon nom", a-t-il réagi après la rencontre. Le Belge n’est pas loin d’avoir raison. Comme le stipule le règlement de la Fifa, "l’homme du match" est élu par le public. Les internautes peuvent voter durant chaque rencontre de la Coupe du monde de la 1ere à la 88eme minute. Pour voter, il suffit simplement d'être inscrit sur le site de l’instance internationale.

En optant pour le choix du public sans prendre en compte toujours les performances des joueurs à travers des statistiques, par exemple, la Fifa favorise l’élection des joueurs stars. Au moins, Kevin De Bruyne sait pourquoi il a été récompensé.