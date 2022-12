Coupe du monde 2022: comment gérer Harry Kane, l’autre clé du quart de finale entre la France et l’Angleterre

Parce qu’il est le meilleur buteur des Three Lions depuis son arrivée en sélection il y a sept ans, Harry Kane sera le danger N°1 pour l’arrière-garde de l’équipe de France lors du quart de finale de Coupe du monde contre l’Angleterre ce samedi (20h). Alors que toutes les attentions sont portées sur Kylian Mbappé, l’attaquant des Spurs doit également être surveillé de près, notamment pour son duel fratricide avec Hugo Lloris.

France-Australie, premier match des Bleus à la Coupe du monde 2022, 71e minute de jeu. Parfaitement servi à l’entrée des six mètres par Kylian Mbappé, Olivier Giroud catapulte le ballon dans les cages des Socceroos d’une tête rageuse. Sa fierté se lit sur son visage: grâce à cette réalisation, il revient à hauteur de Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France (51 buts). Il le dépassera ensuite en marquant contre la Pologne. La joie est immense, l’accomplissement total. Et, dans deux jours, c’est tout le peuple français qui prie pour ne pas voir un autre joueur connaître ce bonheur.

Ce samedi, en quart de finale du Mondial qatari (20h), Harry Kane a en effet l’opportunité d’imiter la performance d’Olivier Giroud contre l’Australie en devenant le co-meilleur buteur de l’histoire de sa sélection. Il ne manque plus qu’un petit but à l’attaquant de Tottenham (79 sélections, 52 buts) pour égaler la légende Wayne Rooney, actuel meilleur réalisateur des Three Lions.

En réussite face aux Bleus

Si tous les projecteurs sont braqués vers Kylian Mbappé depuis la performance monumentale de l’attaquant tricolore en huitième de finale contre la Pologne et que les articles concernant un éventuel "plan anti-Mbappé" n’ont jamais été aussi nombreux, le buteur anglais est assurément l’une des principales clefs de ce choc France-Angleterre. En 8e de finale, les Bleus ont plutôt bien contenu Robert Lewandowski. Mais, samedi soir, les options offensives seront beaucoup plus nombreuses pour mettre Kane, un autre attaquant de classe mondiale, dans les meilleures conditions. Entre Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Raheem Sterling, de retour pour affronter les Bleus après le cambriolage dont a été victime sa famille, de très bons ballons risquent d’arriver dans la surface.

D’autant que les Bleus réussissent plutôt bien à Harry Kane. Resté muet lors de sa première rencontre face à la France (2-0 en amical, le 17 novembre 2015), il avait inscrit un doublé le 13 juin 2017 (toujours en amical) lors d’une défaite des Anglais au Stade de France (3-2). Depuis, le buteur des Spurs n’a plus jamais recroisé la route de la bande à Didier Deschamps, qu’il s’apprête donc à retrouver samedi pour tenter de ramener les Three Lions dans le dernier carré d’un Mondial, quatre ans et demi après l’élimination aux portes de la finale contre la Croatie (2-1, ap).

"Ouvrir son compteur lui a enlevé un poids"

En Russie, Harry Kane avait d’ailleurs terminé meilleur buteur du tournoi avec six réalisations. Auteur de cinq buts dès la phase de poule en 2018 (doublé contre la Tunisie et triplé contre le Paname), l’Anglais a cette fois dû attendre les 8es de finale pour débloquer son compteur. "Il s’est libéré mentalement, a analysé Emmanuel Petit ce jeudi sur RMC. J’aurais préféré qu’il ait davantage de doutes dans son efficacité, lui qui est l’un des joueurs les plus efficaces en Angleterre et avec la sélection depuis tellement années. Ses statistiques sont éloquentes et parlent d’elles-mêmes. Ouvrir son compteur lui a enlevé un poids. On a vu une délivrance contre le Sénégal."

Harry Kane sera donc le danger N°1 pour l’arrière-garde française. À une condition, selon Mauricio Pochettino: qu’il ne décroche pas trop. "Harry est là pour marquer des buts. Il ne doit pas penser que sa priorité est d'être un meneur de jeu. Il n'est pas Christian Eriksen, il est Harry Kane. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde et son travail principal devrait être dans la surface", a estimé son ancien coach à Tottenham (2014-2019) dans les colonnes de The Athletic.

Un duel fratricide avec Lloris

Depuis que l’affiche entre la France et l’Angleterre est connue, la plupart des observateurs s’attardent sur le duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé dans les couloirs. Mais les retrouvailles entre Hugo Lloris et Harry Kane sont également un sacré match dans le match. Les deux hommes évoluent sous le même maillot à Tottenham depuis près de dix ans et ont disputé la bagatelle de 327 matchs ensemble avec les Spurs, ce qui fait du portier tricolore le deuxième coéquipier avec qui Kane a le plus joué depuis le début de sa carrière derrière Eric Dier (340 rencontres).

"Côtoyer quelqu’un et l'avoir depuis plusieurs années sous ses propres yeux fait que vous connaissez ses forces et ses faiblesses, indique Emmanuel Petit. Pour un gardien de but, on sait exactement quelles sont ses difficultés en termes d’appui, ce qu’il affectionne le plus ou ce qu’il n’aime pas, s’il est performant sur les frappes lointaines… On connaît toutes ses spécificités. C’est pareil au niveau des penaltys. Harry Kane est le tireur désigné à Tottenham, donc je pense qu’ils se connaissent dans cet exercice. S’il y a un penalty dans le match ou qu’on arrive à la séance de tirs au but, ça sera du bluff mentalement." Évidemment, personne n’a envie de voir le duel Lloris-Kane aller aussi loin.