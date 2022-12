Maroc-Portugal: "Il a tué l'homme", l’entourage de Cristiano s'en prend violemment à Santos

Dans la foulée de l’élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde par le Maroc (0-1), la femme et la sœur de Cristiano Ronaldo ont pris la parole sur les réseaux sociaux, critiquant les choix de Fernando Santos.

L’entourage de Cristiano Ronaldo a du mal à digérer l’élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde par le Maroc (0-1), alors que le quintuple Ballon d’or est seulement entré à la 51e minute. Sa compagne Georgina Rodriguez et l’une de ses sœurs, Elma, s’en sont violemment prises au sélectionneur Fernando Santos, comme lors du huitième de finale où il était déjà remplaçant.

"On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde"

"Aujourd’hui ton ami et entraîneur a mal décidé, écrit Georgina sur son compte Instagram. Cet ami pour qui tu as eu beaucoup de mots de respect et d’admiration. Le même, lorsque tu es entré sur le terrain, a vu que le match avait changé, mais il était trop tard. On ne peut pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, son arme la plus dangereuse. Et on ne peut pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. La vie nous enseigne des leçons. Aujourd'hui on perd et on apprend."

"Il a tué l’homme, il a tué la Seleçao, il a tué une nation!, clame de son côté Elma, également sur ses réseaux sociaux. Il nous manquera beaucoup. #FernandoSantosOut". L'attaquant portugais a tout de même profité de cette rencontre pour égaler le record mondial du nombre de sélections, avec 196 capes.

Santos n'a "pas de tels regrets"

En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur portugais assume ses choix. "Je ne le regrette pas, l'équipe a très bien joué dans le match contre la Suisse, déclare-t-il dans des propos rapportés par A Bola. Cristiano est un joueur énorme et il est arrivé quand on a compris que c'était nécessaire dans le match. Je n'ai pas de tels regrets". L’avenir des deux hommes avec la Seleçao semble plus que jamais en suspens, après cette contre-performance.