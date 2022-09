Coupe du monde 2022: des supportrices iraniennes demandent que leur équipe nationale soit exclue du Mondial

Alors que les manifestations pour les droits des femmes se poursuivent en Iran, un collectif de supportrices iraniennes demande à la FIFA d’exclure leur équipe nationale de la prochaine Coupe du monde pour non-respect de plusieurs articles du règlement de l’instance internationale.

C’est une demande un peu particulière : alors que les manifestations se poursuivent en Iran suite à la mort de Mahsa Amini, décédée trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs locale, le collectif de supportrices iraniennes OpenStadiums demande à la FIFA d’exclure l’Iran de la prochaine Coupe du monde. Dans une lettre ouverte publiée vendredi matin, le groupe s’adresse directement à Gianni Infantino, président de l’instance internationale.

"Le soulèvement en Iran suite à la mort de Mahsa Amini, et la répression brutale du gouvernement vis-à-vis des manifestants iraniens sont, tristement, très familiers et rappellent de nombreux souvenirs terrifiants aux femmes fans de football en Iran, écrit OpenStadiums. En tant que fans de football iraniens, le cœur lourd, nous demandons à la FIFA, en raison de la violation continue des droits de l'homme sur la base des articles 3 et 4 de ses statuts, d'exclure immédiatement l'Iran de la Coupe du monde 2022 au Qatar."

Ces deux articles des statuts de la FIFA concernent les droits de l’homme, la non-discrimination, l’égalité des sexes et la lutte contre le racisme. Dans ce règlement, il est même indiqué que toute discrimination "est expressément interdite, sous peine de suspension ou d’exclusion". Le collectif OpenStadiums précise également que depuis plus de quatre décennies, il a été interdit aux femmes de faire du sport, regarder des matchs au stade ou encourager leurs équipes préférées.

"M. Infantino, la FIFA doit agir maintenant"

"Nous pensons que cette équipe nationale ne nous représente plus, nous ou nos valeurs, en tant qu’Iraniennes, indique le communiqué. Nous appelons à l’action et aux sanctions pour des années d’oppression des femmes et des fans de sport iraniens. Les autorités de la République Islamique et sa fédération de football ne doivent pas avoir l’honneur de participer au plus grand tournoi de football alors qu’elles sont en train de tuer leurs citoyens dans nos rues."

OpenStadiums rappelle aussi que l’ensemble des personnalités iraniennes est aujourd’hui soumise à une censure impressionnante. "Sardar Azmoun a confirmé dans un post Instagram que les joueurs de l’équipe nationale iranienne sont menacés d’être exclus du groupe pour la Coupe du monde s’ils parlent." Jeudi soir, des médias locaux ont même indiqué que Hossein Mahini, joueur professionnel ancien international, a été arrêté pour avoir soutenu les manifestations.

"M. Infantino, la FIFA doit agir maintenant pour protéger les femmes iraniennes fans de football", conclut OpenStadiums, même s’il est difficilement imaginable que ces revendications trouvent un écho auprès des instances. La Coupe du monde débutera dans un peu moins de deux mois au Qatar, un pays lui aussi épinglé pour non-respect des droits de l’homme depuis une dizaine d’années et l’attribution de ce Mondial.