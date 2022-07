Coupe du monde 2022: des tentes ultra-modernes proposées par le Qatar pour loger les supporters

Pour un peu moins de 400 euros la nuit, les supporters qui ont fait le déplacement pour assister à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) pourront dormir dans des tentes. Un camping bien différent de celui que l’on peut connaître en France.

Faire du camping au Qatar, c’est possible. Depuis quelques jours, sur le site de réservation des chambres d'hôtels pour le Mondial 2022, le village d'Al-Khor apparaît. Situé à 40 minutes au nord de Doha, cet endroit sera un lieu utilisé pour cette Coupe du Monde où, pour un peu moins de 400 euros par nuit, les supporters pourront dormir dans des tentes.

On est très loin du camping que l'on peut connaître en France. Les tentes disposent de la Wifi et de toutes les commodités que l'on peut retrouver dans un hôtel normal. "Ce camping arabe reflète et englobe à la fois les traditions du Qatar", peut-on lire sur le site. C'est un village de supporters qui pourra accueillir plusieurs milliers de fans pendant le Mondial 2022.

Des tentes pour loger les supporters au Qatar © Qatar 2022 SC

Alors que le nombre d'hébergements et leurs tarifs dans le petit émirat du Golfe inquiètent les supporters, Omar Al-Jaber, responsable de l'hébergement au sein du Comité suprême d'organisation, indiquait le 15 juin dernier que "plus de 100.000 chambres" étaient disponibles.

Une grande partie des chambres d'hôtel du pays ont été pré-réservées par les organisateurs pour les équipes, les arbitres, les officiels et les médias, mais la Fifa libérera celles qui ne seront pas utilisées, a fait savoir Omar Al-Jaber." Entre juillet et septembre, il y aura beaucoup d'hôtels disponibles sur la plateforme", a-t-il promis, avec également la finalisation d'hôtels en construction d'ici octobre.

Les journées les plus chargées seront les 25, 26 et 27 novembre, au mitan de la phase de groupes, prévoit le responsable de l'hébergement. "C'est un pic mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de chambres ces jours-là", a-t-il ajouté. Plus de 160 allers-retours par avion sur la journée seront également organisés depuis les pays voisins du Golfe (Koweït, Arabie saoudite, Emirats arabes unis et Oman), pour leur permettre d'accueillir des supporters.