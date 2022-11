Coupe du monde 2022: deux jours après sa blessure, Neymar partage une photo (inquiétante) de sa cheville

Sur son compte Instagram ce samedi, Neymar a partagé une photo de sa cheville droite, touchée lors de l'entrée en lice du Brésil au Mondial 2022 jeudi face à la Serbie. L'incertitude plane toujours sur la suite de la compétition pour l'attaquant.

Neymar donne de ses nouvelles. Sur son compte Instagram, l'attaquant du Brésil a partagé une photo de sa cheville droite, touchée lors du premier match de la Seleçao dans la Coupe du monde face à la Serbie. Celle-ci semble encore bien touchée deux jours après le mauvais coup reçu.

Neymar déterminé à revenir

Le Brésil a déjà acté le forfait de Neymar pour le deuxième match de la phase de poules face à la Suisse, qui se tiendra ce lundi (17h). La presse brésilienne annonce aussi l'absence du numéro 10 pour le dernier rendez-vous, le 2 décembre, face au Cameroun même si cette absence n'est pas encore confirmée.

Cheville Neymar © Instagram

Neymar espère pouvoir revenir d'ici la fin de la compétition. "Aujourd'hui, c'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière... et encore en Coupe du monde, écrivait vendredi Neymar, en référence à sa blessure lors du Mondial au Brésil en 2014, le privant de la demie face à l'Allemagne. J'ai une blessure, c'est ennuyeux, ça fait mal mais je suis sûr que j'aurais l'opportunité de revenir. Je ferai de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers. Attendre que l'ennemi m'abatte? JAMAIS."

Jeudi au stade Lusail, Neymar est sorti du terrain en boitant après un contact avec Nikola Milenkovic. Les images de sa malléole droite enflée ont aussitôt fait craindre le pire aux supporters, malgré la convaincante victoire inaugurale de la Seleçao. Pas sûr que ces nouveaux clichés provoquent un élan d'optimisme général.