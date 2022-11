Coupe du monde: "Un des moments les plus difficiles de ma carrière", le message de Neymar après sa blessure

Touché à la cheville jeudi face à la Serbie lors de l'entrée en lice du Brésil dans la Coupe du monde, Neymar loupera lundi le deuxième match de la Seleçao, face à la Suisse. Très incertain aussi pour le Cameroun, l'attaquant a posté un message sur son compte Instagram pour afficher sa détermination à rejouer dans ce tournoi.

Le Brésil devra jouer sans Neymer face à la Suisse. Victime d'une entorse jeudi contre la Serbie (2-0), l'attaquant phare de la Seleçao est touché au ligament de la cheville droite. Forfait contre la Nati, Neymar est aussi très incertain pour le dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 face au Cameroun, prévu le 2 décembre. Dans un message sur Instagram ce vendredi, le joueur du PSG a partagé sa déception.

"Je suis sûr que j'aurais l'opportunité de revenir"

"Aujourd'hui, c'est l'un des moments les plus difficile de ma carrière... et encore en Coupe du monde, a écrit Neymar, en référence à sa blessure lors du Mondial au Brésil en 2014, le privant de la demie face à l'Allemagne. J'ai une blessure, c'est ennuyeux, ça fait mal mais je suis sûr que j'aurais l'opportunité de revenir. Je ferai de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers. Attendre que l'ennemi m'abatte? JAMAIS."

Selon la presse brésilienne, Neymar ne reviendra pas avant un éventuel huitième de finale. Jeudi au stade Lusail, Neymar est sorti du terrain en boitant après un contact avec Nikola Milenkovic. Les images de sa malléole droite enflée ont aussitôt fait craindre le pire au pays du "futebol", malgré la convaincante victoire inaugurale de la Seleçao.

"Nous avons confiance, Neymar rejouera dans cette Coupe du monde", a lancé pour sa part le sélectionneur Tite, d'un ton ferme. Neymar a déjà été touché à la cheville droite en 2019, le forçant à renoncer à disputer la Copa America, remportée sans lui par ses compatriotes.

Depuis le début de saison, Neymar affichait un niveau étincelant avec le PSG, arrivant au Qatar dans une forme optimale. "La fierté et l'amour que je ressens en portant ce maillot sont indescriptibles, a lancé aussi Neymar. Si Dieu me donnait la possibilité de choisir un pays où naître, ce serait le Brésil. Rien, dans la vie, ne m'a été donné, rien n'a été facile, j'ai toujours dû courir après mes rêves et mes objectifs. Ne jamais souhaiter du mal à quelqu'un mais aider ceux qui en ont besoin."