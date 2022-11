Coupe du monde 2022: Dybala serait enfin prêt à jouer, un renfort de poids pour l'Argentine

Trop juste physiquement pour prétendre obtenir du temps de jeu, Paulo Dybala est cette fois bel et bien de retour, en condition pour jouer, fait savoir la presse argentine.

Le joyau a retrouvé de son éclat. Paulo Dybala est à la disposition de son entraîneur, prêt à jouer le prochain match, rapporte Olé sur son site. Une très bonne nouvelle pour Lionel Scaloni qui est en passe de remporter son pari avec le joueur de l’AS Rome, revenu à temps pour intégrer la liste des 26 après une grave blessure musculaire survenue lors d’un match contre Lecce, en Serie A, le 8 octobre dernier.

L'attaquant s'était blessé en tirant un penalty. Et s'il avait marqué son but, le joueur était sorti en grimaçant. Puis l'IRM avait confirmé son inquiétude, avec une lésion au quadriceps. Heureusement pour l'Argentine, Dybala avait pu reprendre la compétition juste avant le départ de la sélection pour le Qatar, mais un doute subsistait néanmoins sur sa capacité à endurer les efforts physiques inhérents à des matches d’une telle intensité. Un doute qui semble désormais levé, croit savoir Olé.

Des changements attendus contre la Pologne, un match décisif

Sur le banc lors des deux premiers matches de son équipe, il pourrait bénéficier de ses premières minutes lors du troisième et dernier match face à la Pologne (mercredi à 20), une rencontre qui permettra peut-être à l’Albiceleste de disputer les huitièmes de finale du Mondial 2022. Jusqu’à maintenant, le premier choix offensif de Lionel Scaloni en sortie de banc a été Julian Alvarez, l'attaquant de 22 ans passé en quelques mois de River Plate à Manchester City.

La Scaloneta a repris le chemin de l’entraînement avec tous ses piliers valides ce lundi midi, et il se dit déjà en Argentine que le sélectionneur pourrait procéder à des petites modifications à la marge dans son onze de départ, surtout dans le secteur de la défense et de l’entrejeu, selon Tyc Sports. En attaque, Lionel Messi, Angel Di Maria et Lautaro Martinez devraient débuter. Paulo Dybala manque encore de rythme et devra se contenter d’une entrée en jeu s’il devait participer à cette troisième et dernière rencontre de la phase de poules.