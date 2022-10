AS Roma: inquiétude pour Dybala, touché à la cuisse à un mois et demi du Mondial 2022

Paulo Dybala s’est blessé lors de la victoire de l’AS Roma face à Lecce ce dimanche, lors de la 9e journée de Serie A (2-1). L’attaquant argentin s’est fait mal à la cuisse en marquant sur penalty. José Mourinho, son entraîneur, craint un problème sérieux. Une mauvaise nouvelle pour l’Albiceleste à un mois et demi du Mondial au Qatar.

Il s’est concentré pour prendre Wladimiro Falcone à contre-pied et offrir la victoire à l’AS Rome. Mais au moment de célébrer son but décisif, inscrit en début de seconde période, Paulo Dybala a stoppé sa course. Le visage grimaçant. L’attaquant argentin s’est blessé durant le succès face à Lecce, ce dimanche, lors de la 9e journée de Serie A (2-1). Après sa frappe, il s’est immédiatement tenu la cuisse gauche. Avant de céder sa place à Nemanja Matic dans la foulée.

De quoi redouter un problème musculaire important. Après la rencontre, José Mourinho n’a pas caché son inquiétude au sujet de son n°21. "La blessure a l’air très sérieuse, a déclaré le coach de la Roma. Je dirais que c’est mauvais, mais honnêtement, après avoir parlé avec Paulo, je pense que c’est très mauvais. Je n’ai pas de bonnes sensations."

Plombé par les problèmes physiques

Arrivé durant l’été après avoir quitté librement la Juventus, l’attaquant de 28 ans a marqué six buts et délivré deux passes décisives en dix apparitions avec l’AS Rome (toutes compétitions confondues). Habitué aux longs séjours à l’infirmerie ces dernières années, la Joya avait déjà été victime de soucis musculaires le mois dernier. Un physique fragile qui l’avait empêché de prendre part au dernier rassemblement de l’équipe d’Argentine.

L’Albiceleste peut d’ailleurs redouter une absence conséquente qui priverait Dybala de la Coupe du monde 2022, alors que la compétition débutera dans un mois et demi au Qatar. Avec 34 sélections et 3 buts au compteur, l’ancien crack de Palerme n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sous le maillot rayé ciel et blanc durant sa carrière. La faute, en partie, à ses nombreuses blessures. Il avait tout de même participé au Mondial 2018 en Russie, en restant la plupart du temps sur le banc.