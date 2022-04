Coupe du monde 2022: le calendrier des Bleus au Mondial est connu, les lieux des matchs aussi

Placée dans le groupe D, l'équipe de France jouera son premier match le 22 novembre face à un barragiste, avant d'enchaîner face au Danemark et à la Tunisie.

Les Bleus connaissent leur calendrier. Placés dans le groupe D, les champions du monde en titre vont retrouver le Danemark de Christian Eriksen, demi-finaliste du dernier Euro, ainsi que la Tunisie et un barragiste (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis), un tirage relativement clément. La France débutera son tournoi face au barragiste le mardi 22 novembre à Al Rayyan, avant d'enchaîner le 26 face au Danemark et de conclure le 30 contre la Tunisie.

Le Danemark a souvent été le porte-bonheur des Bleus en grande compétition: à chacun de leurs trophées majeurs, les Tricolores ont croisé les Danois sur leur route en phase de groupes, sans jamais perdre (1-0 à l'Euro 1984, 2-1 au Mondial 1998, 3-0 à l'Euro 2000, 0-0 au Mondial-2018). L'opposition contre la Tunisie sera le premier match en compétition officielle pour les Bleus.

Le plateau sera plus corsé en cas de qualification pour les huitièmes de finale, avec une affiche contre l'Argentine, la Pologne et le Mexique, qui sont placés dans le groupe C avec l'Arabie Saoudite.

Le calendrier des Bleus pour la Coupe du monde 2022

Mardi 22 novembre: France-Barragiste (Pérou, Australie ou Emirats arabes unis) à Al Rayyan

Samedi 26 novembre: France-Danemark à Lusail

Mercredi 30 novembre: France-Tunisie à Al Rayyan