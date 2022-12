Coupe du monde 2022: explosion du nombre de tweets et recherches Google avec la qualification du Maroc

Outre l'explosion des recherches Google, il a été observé sur Twitter une explosion des tweets en rapport avec la qualification historique du Maroc pendant le match face à l'Espagne, mardi à la Coupe du monde.

La France est le pays où la diaspora marocaine (population d’origine marocaine vivant en dehors du pays) est la plus importante, et ce depuis plusieurs années. Dans ce contexte, forcément, il était prévisible que plusieurs milliers de Marocains se rassemblent un peu partout dans le pays pour fêter la qualification historique des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Des scènes de liesse ont ainsi été observées à Paris, sur les Champs-Elysées, mais également à Toulouse, Marseille, Strasbourg ou encore Avignon, et même à Tours.

2,2 millions de messages sur Twitter

Mais le phénomène s’est également répercuté sur la toile, avec une explosion du nombre de requêtes dans le moteur de recherche Google ces dernières 24h en France. Sur Twitter, 2,2 millions de messages ont été publiés en 24h, avec 1107 tweets par seconde au plus haut pic d’activités, surtout pendant le match, selon Visibrain, soit 24% de plus que pour la victoire des Bleus dimanche face à la Pologne.

Les Lions de l’Atlas ont créé la première sensation de la phase à élimination directe en sortant une équipe espagnole qui avait fait forte impression à plusieurs reprises dans ce Mondial. Les joueurs de Regragui ont encore su rester disciplinés et courageux pour résister aux assauts de la Roja et obliger les hommes de Luis Enrique à s’enliser dans ses phases de possession stérile qui ne débouchaient sur rien.

La séance de tirs au but a finalement été fatale aux Espagnols, Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets échouant à tromper le héros Yassine Bounou, auteur de deux arrêts et si précieux depuis le début de la compétition. Le latéral droit Achraf Hakimi n’a lui pas tremblé au moment d’achever son adversaire, hissant tout un pays au septième ciel.