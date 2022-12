Coupe du monde 2022: fin de Mondial pour l'arbitre du quart entre l'Argentine et les Pays-Bas

Critiqué pour son arbitrage lors du quart de finale très tendu entre l'Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4 tab à 3), l'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz n'officiera plus d'ici à la fin de la Coupe du monde, ce dimanche 18 décembre, rapporte la radio Cadena Cope.

16 cartons jaunes, un carton rouge... La prestation de l'arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz lors du quart de finale du Mondial entre l'Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4 tab à 3), vendredi 9 décembre, n'est pas passée inaperçue. De quoi faire de l'officiel de 45 ans le digne successeur de son homologue russe Valentin Ivanov, qui avait distribué 16 cartons jaunes et quatre cartons rouges lors d'un huitième de finale de Coupe du monde entre le Portugal et les Pays-Bas en 2006.

Fin de Mondial pour Mateu Lahoz après le très tendu Argentine-Pays-Bas

Vendredi dernier, l'arbitre de 45 ans avait été la cible de critiques au coup de sifflet final, notamment de la part du septuple Ballon d'or, Lionel Messi. "On ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match d'une telle envergure. Je crois que la Fifa doit s'occuper de ça", avait même lancé "la Pulga", passablement énervé.

Et visiblement, la Fifa s'est bel et bien chargé du problème puisque, à en croire la radio espagnole Cadena Cope, Mateu Lahoz en a fini de son Mondial. Retenu parmi les 20 arbitres amenés à officier lors de la phase finale de cette Coupe du monde au Qatar, tout comme les Français Clément Turpin et Stéphanie Frappart, sa mauvaise gestion des événements lors de ce choc entre les Oranje et l'Albiceleste lui a probablement coûté sa place pour les demies, le match pour la troisième place ou la finale. Il s'agissait, toujours selon la Cadena Cope, du dernier Mondial de Mateu Lahoz, qui pourrait toutefois être retenu pour le prochain Euro en Allemagne en 2024.

En ce qui concerne les arbitres des demi-finales, si l'on ne connaît toujours pas celui qui sera en charge de la rencontre entre la France et le Maroc mercredi soir (20 heures), la première demi-finale entre l'Argentine et la Croatie sera arbitrée par l'Italien Daniele Orsato.