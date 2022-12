Pays-Bas - Argentine: l'énorme chambrage d'Otamendi et des Argentins après leur victoire

Après leur victoire au bout du suspense (2-2, 4-3 tab) et leur qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Argentins n'ont montré aucune empathie pour leurs victimes néerlandaises.

La délivrance, au bout du suspense. Comme le Brésil un peu plus tôt, l’Argentine a bien failli prendre la porte dès les quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Comme son grand ami Neymar, Lionel Messi a bien cru disputer son dernier match du tournoi (et peut-être aussi le dernier en sélection). Mais l’Albiceleste sera bien au rendez-vous du dernier carré. Mardi, à Lusail, elle se présentera face aux vice-champions du monde croates de Luka Modric pour tenter de rejoindre la finale.

Malgré le talent de Messi, auteur d'une passe décisive et d'un but sur penalty, les Argentins sont passés tout près de la catastrophe vendredi face aux Pays-Bas, qui ont arraché une égalisation inespérée avant de s'incliner aux tirs au but (2-2 après prolongation, 4-3 tab). Menés 2-0, les Oranges ont tout bouleversé grâce à l’entrant Wout Weghorst, buteur à la 83e puis à la 90e+11. Comme pour Croatie-Brésil (1-1, 4-2 tab), le sort de cette rencontre s'est décidée aux tirs au but et le 10e tir, réussi par Lautaro Martinez, a offert la victoire aux Argentins poussés par une grande partie des 88.000 spectateurs du stade de Lusail.

Otamendi déchaîné

Une fois la qualification en poche, les hommes de Lionel Scaloni ont explosé de joie sans faire preuve d’empathie pour leurs victimes du jour. A l’issue de la séance de tirs au but, ils se sont permis de copieusement chambrer les joueurs néerlandais, tous dépités et abattus dans le rond central. Les images montrant Nicolas Otamendi placer ses mains derrière ses oreilles tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Leandro Paredes, Gonzalo Montiel et Alexis Mac Allister, entre autres, se sont eux aussi tournés vers les Néerlandais dès la fin du match dans une énième provocation.

Un épisode de plus au bout d’une rencontre très tendue, marquée par une pluie de cartons et plusieurs embrouilles sur le terrain. La tension n’est pas retombée en zone mixte puisque Messi s’en est notamment pris à Louis van Gaal. "Il vend aux gens qu'il joue bien au foot mais ils ne font qu'envoyer de longs ballons", a taillé le septuple Ballon d'or. Ambiance.