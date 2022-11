Coupe du monde 2022: la Pologne pour les Bleus, l'Argentine aussi en huitièmes

Malgré sa défaite contre l'Argentine (2-0), la Pologne termine deuxième de son groupe et affrontera l'équipe de France en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. L'Argentine fera face à l'Australie.

Les Bleus sont fixés. Après une phase de groupes mitigée (deux victoires, une défaite), les hommes de Didier Deschamps affronteront la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Le match aura lieu dimanche à 16h (heure française), au stade Al-Thumama de Doha. Dans le groupe C, tout s'est réglé... à la différence de buts.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Avec le revers de la Pologne contre l'Argentine (2-0) et la victoire du Mexique contre l'Arabie Saoudite (2-1), Pologne et Mexique ont terminé la phase de groupes avec quatre points. C'est à la différence de buts générale que la Pologne fait la différence : 0 contre -1 pour le Mexique.

Longtemps, Pologne et Mexique ont été à égalité parfaite sur plusieurs critières et on a même cru qu'ils seraient départagés au classement du fair-play (cartons reçus). Mais le but encaissé en fin de match par le Mexique contre l'Arabie Saoudite a tout changé. C'est bien la Pologne qui termine deuxième du groupe C et qui défiera la France.

L'Argentine contre l'Australie

Après avoir démarré le tournoi par deux succès convaincants contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1), l’équipe de France a chuté ce mercredi face à la Tunisie (1-0). Avec un onze totalement remanié (neuf changements par rapport au dernier match), elle a affiché un visage très décevant et a été punie sur une percée du Montpelliérain Wahbi Khazri (58e). Antoine Griezmann a bien cru égaliser au bout du suspense, dans les ultimes secondes du temps additionnel, mais son but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. Comme expliqué par RMC Sport, ce but n’aurait d’ailleurs pas dû être annulé. Place maintenant pour les Bleus à la préparation de ce huitième.

"Cela leur servira. (…) On ne peut pas atteindre tous les objectifs. Le premier, le plus important, était d'être qualifié. Je n'ai pas négligé ce match mais il devra nous servir dans quatre jours. Les joueurs ne sont pas contents. J'aurai besoin des 24 pour le match qui nous attend dans quatre jours. Et certains auront fait le plein d'énergie. Notre adversaire, lui, sera obligé de jouer un quatrième match en 12 jours. On a besoin de fraîcheur, on ne peut pas tout avoir", a souligné Deschamps après la rencontre. Il évitera au prochain match l'Argentine et donc un remake de 2018.

Après une entame de Mondial totalement ratée, avec une défaite subie contre l’Arabie Saoudite (2-1), Lionel Messi et les siens ont rectifié le tir en dominant le Mexique (2-0) et la Pologne (2-0). Avec six points, ils terminent en tête du groupe C et affronteront l’Australie, deuxième du groupe D, ce samedi (20h) en huitième de finale.