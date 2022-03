Coupe du monde 2022: grosse polémique pour un but refusé lors d’Uruguay-Pérou

Le Pérou crie au scandale après l’annulation d’un but par l’arbitrage vidéo alors que le ballon semblait bien rentré, jeudi lors de sa défaite en Uruguay (1-0) comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022.

L’Uruguay a décroché son billet pour la Coupe du monde 2022, jeudi, dans un parfum de scandale. La Celeste a assuré sa place dans les quatre premiers de la zone Amérique du Sud en s’imposant face au Pérou (1-0) grâce à un but de Giorgian De Arrascaeta (42e). Mais une action dans les arrêts de jeu a provoqué la colère des Péruviens, qui s’estiment volés par l’arbitrage.

A la réception d’un centre venu de la gauche du Stéphanois Miguel Trauco, Sergio Rochet, le gardien de l’Uruguay, a reculé dans son but avec le ballon dans la main (92e). A défaut de goal line technology, l’action a été révisée par le VAR qui a estimé que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne de but. Depuis, les vidéos et arrêts sur image se multiplient pour prouver le contraire (côté péruvien) ou conforter la décision de l’arbitre Anderson Daronco (côté uruguayen).

"Il y avait but, je l'ai vu"

"Il y avait but, je l'ai vu, personne ne va rien me montrer, a fulminé le sélectionneur péruvien, Ricardo Gareca, à l'issue de la rencontre. Ils ne nous écoutent pas, peu importe si nous parlons avec tout le respect du monde. Pour nous, c'est un but, nous sommes toujours intimidés quand ils essaient de nous faire taire. Maintenant, nous ne pensons qu'à gagner."

"Nous avons vu l’action et pour nous, c'était un but, a aussi pesté le milieu de terrain Christian Cueva. C’est difficile de parler des arbitres parce qu'ils nous sanctionnent quand nous le faisons. Maintenant, il faut retourner cette situation et penser au prochain match."

Un match nul aurait permis au Pérou de rester dans le coup pour une qualification directe pour le Mondial 2022. La sélection va désormais défendre sa cinquième place lors son dernier match face au Paraguay, mardi. S’ils s’imposent, les Péruviens disputeront un barrage continental contre le vainqueur du barrage de la zone Asie en juin prochain.